Асада лишат ордена

Франция запустила процедуру лишения Башара Асада ордена Почетного легиона

Асад был удостоен высокой французской награды во время официального визита во Францию в 2001 году.

Орден Почетного легиона — национальный орден, считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Он был учрежден в 1802 году императором Наполеоном Бонапартом.