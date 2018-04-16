Мэр Неаполя раскритиковал остановку у берегов Италии подлодки США

"Я узнал, что 20 марта американская атомная подводная лодка Uss John Warner встала на рейд в гавани нашего города. Я также прочитал приказ, который вы издали для обеспечения необходимых мер безопасности и навигации. В этой связи я хотел бы отметить, что по моей инициативе 23 сентября 2015 года была утверждена резолюция, в соответствии с которой неаполитанский порт был объявлен «безъядерной зоной», — написал Луиджи Де Маджистрис, заявление которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее Минобороны США опубликовало видео залпа крылатых ракет по целям в Сирии с борта USS Warner. Пуск был произведен 14 апреля, когда США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

"Мы бы хотели бы, чтобы обладающие подобными возможностями не разрешали подобным кораблям входить в порт Неаполя, исходя из принципов политики разоружения, мира, борьбы с ядерным оружием, а также в связи с угрозой системе гражданской обороны, которую эти суда несут нашему городу в случае аварии", — заявил мэр итальянского города.

По его словам, в документе четко говорится о желании городских властей запретить «швартовку и остановку любого плавательного средства на атомном ходу или обладающего ядерным вооружением».

В связи с этим Де Маджистрис попросил контр-адмирала Артуро Фараоне учитывать для «аналогичных будущих ситуаций», что упомянутая резолюция направлена на «признание нежелательными транзита и пребывания судов с подобными характеристиками в водах нашего города».

Письмо неаполитанского мэра высокопоставленному морскому офицеру было направлено на минувшей неделе, еще до ударов США и их союзников по Сирии. По словам Де Маджистриса, тот факт, что после рейда на итальянском побережье подлодка отправилась на операцию в Сирии, укрепляет справедливый характер его обращения.

В ответ на обращение мэр Фараоне заявил, что вопросы прибытия и остановки иностранных военных судов не находятся в компетенции руководства порта, который подчиняется министерству транспорта страны. При этом контр-адмирал подчеркнул, что американская подлодка так и не зашла в порт, оставаясь на расстоянии шести километров от берега, а его руководство в ситуации с американским кораблем выполняло распоряжения Минобороны Италии

Экипаж подводного атомохода, оснащенного торпедами и крылатыми ракетами, прозвал его «Отбойным молотком свободы». Корабль оказался неподалеку от Неаполя после участия в проведенных в первой половине марта морских учениях в районе Сицилии.