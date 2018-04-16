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Москва раскрыла цель атаки США на Сирию
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Москва раскрыла цели атаки США на Сирию 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Удары по Сирии наносились крылатыми ракетами с морских и воздушных носителей из Красного моря, Персидского залива, Средиземного моря и из сирийского района Эт-Танфа. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.
Конашенков заявил, что официальная информация о целях ракетного удара вызывает «большой скепсис».
«Согласно официальным заявлениям представителей оборонных ведомств США, Великобритании и Франции, все удары 14 апреля планировались якобы исключительно по трем сирийским объектам. То есть по 30 и более крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля" на каждую цель. Вместе с тем, подобные заявления вызывают большой скепсис», — сказал он.
По его словам, 10 ракет на каждый из трех объектов было бы достаточно «с учетом трехкратного перекрытия для их гарантированного уничтожения».
«Реальными целями удара США, Великобритании и Франции 14 апреля были не только объекты в Барза и Джарамани, но и сирийские военные объекты, включая аэродромы», — сказал Конашенков.
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По словам представителя Минобороны, для отражения ракетного удара Сирия использовала комплексы ПВО С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела». Всего в воздушном пространстве республики были обнаружены и взяты на сопровождение для перехвата 103 воздушные цели.
Комментарии9  Ещё 9 источников 
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