Москва раскрыла цель атаки США на Сирию

Москва раскрыла цели атаки США на Сирию

Конашенков заявил, что официальная информация о целях ракетного удара вызывает «большой скепсис».

«Согласно официальным заявлениям представителей оборонных ведомств США, Великобритании и Франции, все удары 14 апреля планировались якобы исключительно по трем сирийским объектам. То есть по 30 и более крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля" на каждую цель. Вместе с тем, подобные заявления вызывают большой скепсис», — сказал он.

По его словам, 10 ракет на каждый из трех объектов было бы достаточно «с учетом трехкратного перекрытия для их гарантированного уничтожения».

«Реальными целями удара США, Великобритании и Франции 14 апреля были не только объекты в Барза и Джарамани, но и сирийские военные объекты, включая аэродромы», — сказал Конашенков.

По словам представителя Минобороны, для отражения ракетного удара Сирия использовала комплексы ПВО С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела». Всего в воздушном пространстве республики были обнаружены и взяты на сопровождение для перехвата 103 воздушные цели.