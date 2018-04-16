Усидит ли Тереза Мэй в кресле премьера?

Тень международного бесправия

Мир подошёл к роковой красной линии, за которой хаос и апокалипсис? Политолог Никита Данюк считает, что это не так, хотя примеры бомбардировок Ирака и Югославии Запад ничему, увы, не учат — международные институты в представлении США и компании существуют лишь формально и найти управу на «гегемона» никак не могут. «На территории Сирии легально, то есть по обращению официальных властей, находятся лишь две страны Иран Россия . Это говорит о том, что наша страна придерживается принципа соблюдения международного права, несмотря ни на что. Хотят в мире этого или нет, но Россия не будет пересекать „красные линии“ международного права».

А вот политолог Леонид Поляков с тревогой относится к «рутинизации бесправия» в международных отношениях. По его словам, это очень опасный сюжет. «К сожалению, мы видим массу фактов бесправного отношения к суверенным государствам — это говорит о том, что мы рядом с той красной чертой, за которой маячит полное международное бесправие», — уверен политолог.

Между тем бизнес смотрит на военные выходки Запада больше с улыбкой, нежели с серьёзной опаской. Как отметил представитель Международного конгресса промышленников и предпринимателей Александр Ионов , «никакого разрыва отношений на уровне бизнеса между странами, конечно, не будет». «То, что мы видим в Сирии — это война пиара. Все работают на масс-медиа. А администрация Трампа работает на то, чтобы всячески показать — мы не с Россией. Это надо для того, чтобы успокоить собственных оппонентов внутри США», — отметил эксперт.

Действительно, пока что военные удары западной коалиции по Сирии сейчас походят больше на игру «как бы куда не попасть» — из 100 запущенных ракет более 70 были сбиты. И это не смутило американские и британские власти, которые поблагодарили свои армии и заявили, что все цели, мол, достигнуты. Судя по всему, на США возымело-таки действие предупреждение Генштаба России — в случае поражения российских объектов и гибели наших людей, будем сбивать не только ракеты, но и поражать корабли, с которых они запущены. «Надо однозначно понимать — если это действительно случится и по нашим объектам и людям будет нанесён случайный удар, то ответ неминуем. Это непреложный факт. И мы можем попасть в ситуацию третьей мировой войны с применением самого мощного оружия», — считает Леонид Поляков.

И, похоже, от таких танцев на краю «ядерной пропасти», пока не уйти — у России и США слишком разное целеполагание. «Наша цель — стабилизировать ситуацию в ближневосточном регионе, или хотя бы в Сирии. Цели США — прямо противоположные. И в этом большая проблема», — считает Никита Данюк.

США проигрывают уже и на информационном поле

Шеф-повар «политкухни», журналист и блоггер Армен Гаспарян, обратил внимание на красноречивый факт — западная коалиция сократилась за 15 лет с 34 стран в Ираке до трёх (!) в Сирии. А депутат Госдумы Дмитрий Белик уточнил, что можно говорить лишь о двух государствах-активных участниках в ракетных ударах по САР: это США и Великобритания. Франция же лишь подняла самолёты в воздух, но ракеты так и не выпустила.

«Запад прекрасно понимал — не было никакого применения химоружия в Думе! ОЗХО готовы были приступить к расследованию, специалисты приехали в Дамаск за день до ударов. Но США и Великобритания понимают — они проигрывают геополитически на Ближнем Востоке. Мне довелось побывать в Сирии — ещё вчера мы были там с делегацией Госдумы. Мы проснулись ночью от звуков взрывов в гостинице Дамаска. И видели, как работали сирийские ПВО. Результат — ни одного убитого, несколько человек ранены, очень несерьёзный урон для инфраструктуры. А вот то, что удары сплотили сирийский народ вокруг президента Асада — это однозначно», — рассказал законодатель.

По его мнению, раздражение англичан и американцев вызывает последовательная зачистка территории Сирии от террористов. И западные «партнёры» пытаются отыграться на информационном фронте — всю прошлую неделю медиа США нагнетали тему о том, что сейчас в России, мол, начнётся широкий протест против действий Путина в Сирии. «Однако сегодня появились данные соцопроса »Левада-центра» : 90 процентов россиян заявляют о нежелании участвовать в каких бы то ни было протестных акциях. Это говорит о серьёзном поражении ведущих американских медиа в информационной войне», — констатировал Армен Гаспарян.

Грязные игры Терезы Мэй Многим это показалось бы странным ещё пару лет назад, но сегодня эксперты сходятся в одном — одним из самых стабильных мест планеты является не США, не страны ЕС , а именно Россия. Причина — фактическая деградация политического истеблишмента на Западе (наиболее яркие примеры — Дональд Трамп, Тереза Мэй, глава британского МИД Борис Джонсон ) и одновременная деградация тех групп, которые были проводниками западной идеологии в нашей стране.

Причём сегодня то, о чём российские политологи предупреждали ряд западных политиков, сбывается. Всё больше британских парламентариев не скрывают своего скептицизма по поводу «премьерских» перспектив Терезы Мэй — именно парламент назначает главу кабмина. И уже около 50 процентов англичан, согласно опросам, не одобряют действия Великобритании по ситуации в Сирии.

Зачем Мэй пошла на рискованную и довольно грязную игру с «делом Скрипалей» и на участие в ударах по Сирии из-за фейковой химатаки? Эксперты считают, что таким образом английские власти попытались вывернуться из крайне неприятной ситуации в связи с Brexit. Шотландия уже заявила, что готова провести повторный референдум о выходе из состава Великобритании в случае официального закрепления выхода Англии из Евросоюза. А ещё стали вновь говорить о подзабытом скандале с массовым изнасилованием тысяч несовершеннолетних английских девочек, которое продолжалось на Туманном Альбионе не один год. При этом за внутреннюю безопасность страны отвечала тогда именно Тереза Мэй!

«Для Мэй крайне важно отвлечь внимание британской публики от себя и перевести его на «мирового злодея», на роль которого выбрана Россия. Только сегодня британские газеты вышли с заголовками — «Ждите киберудара от России, который парализует всю жизнь англичан!», «Русские обязательно отомстят за удары по Сирии!». Это очевидный манёвр для отвлечения внимания», — заметил политолог.

Между тем, нам к таким выпадам не привыкать. Депутат Дмитрий Белик заявил, что создание очагов напряжения вокруг России поставлено на конвейер. И мы к этому готовы. «То, что было в 2014 году, всё хуже работает сегодня. Но ничего меняться не будут — всё, что в мире будет происходить плохого для Запада, будет „списываться“ на Россию. Правда никого не интересует на Западе, и мы к этому готовы. Готовы и политически, и экономически, и информационно, и, конечно, с точки зрения военной», — заверил парламентарий.

Трамп будет «играть» на русофобов

При этом депутат подчеркнул — не надо путать дипломатический процесс с уступками. Россия не будет уступать, но готова к переговорам. «Мы действуем системно и спокойно, мы защищаем своих союзников. И это мы увидели в Сирии. Например, с президентом Асадом мы общались полтора часа, подписано межрегиональное соглашение между провинцией Хомс ХМАО . На подходе — такое же соглашение между Севастополем Тартусом : в Сирию будет поставляться наше зерно, к нам — сирийские овощи и фрукты. Таков наш ответ на агрессию Запада», — сообщил Дмитрий Белик.

Между тем эксперты и парламентарии не строят иллюзий и не ждут никакого потепления отношений между Россией и США. Скорее наоборот, по их мнению, санкции будут только ужесточаться. Тем более что пока что маховик ограничений не раскручен Западом даже наполовину. И здесь есть один важный момент — «русскую» политику у Трампа отняли конгрессмены, которые ограничили полномочия президента во внешней политике. Причём за такое решение проголосовали не только оппоненты Трампа демократы, но и республиканцы — это, как заметили эксперты, говорит о том, что и внутри «своей» партии» у главы Белого дома нет твёрдых позиций. И на фоне продолжающихся слухов о возможном импичменте, Трампу наверняка будет «играть» на обострение заявлений в отношении России.

Впрочем, экономика России, по словам Дмитрий Белика, имеет свои программы развития, которые вполне «могут двигать страну вперёд и без какой-либо помощи США». В любом случае, иного пути, кроме заявленного Президентом России, пути прорывного развития у нас, похоже, нет. И он, как читают эксперты, никого в нашей стране не пугает — решение больших стратегических задач генетически более понятно нашему народу, нежели стремление реализовать размытые тактические цели.