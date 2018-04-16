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Политолог рассказал, что может привести к третьей мировой войне
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Политолог рассказал, что может привести к третьей мировой войне 

Парламентская газета 38 минут назад
Фактически легализованное бесправие международных институтов, продемонстрированное атакой США, Франции и Великобритании на Сирию, вводит мир в «серую зону» отсутствия законов, что теоретически может привести к третьей мировой войне, рассказал „Парламентской газете“ политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Леонид Поляков.
»Бесправие — это очень опасная ситуация. Международные институты права доказали формальность своего существования. Эта рутинизация в вопросе обхода международных норм вводит мир в «серую зону» отсутствия законов и правил. Поэтому к сложившейся в мире ситуации я отношусь серьёзно», — сказал Поляков.
Он отметил, что после не санкционированной международными институтами атаки на Сирию со стороны западной коалиции мир рискует попасть в ситуацию третьей мировой войны. «Причём с риском применения ядерного оружия. По сути, сложившуюся в мире обстановку я бы охарактеризовал как легализованное бесправие», — заявил эксперт.
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