Сирия дала экспертам ОЗХО обследовать Думу

Сирия дала экспертам ОЗХО обследовать сирийскую Думу

По его информации, специалисты уже прибыли в населенный пункт. В Сирию они приехали в минувшие выходные. Эксперты намерены оценить ситуацию на месте и собрать сведения о возможной химической атаке.

Великобритании и Ночью 14 апреля США Франция нанесли совместный удар по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении 6 апреля в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Сирии Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте.

Ответственность за произошедшее западные страны возложили на сирийских военных. ОЗХО информацию о химической атаке пока не подтвердила. Российская сторона считает, что применение химоружия было инсценировано спецслужбами Великобритании при возможном участии США.