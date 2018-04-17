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Сирия дала экспертам ОЗХО обследовать Думу
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Сирия дала экспертам ОЗХО обследовать сирийскую Думу 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Ali Hashisho / Reuters
Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) допущены в сирийский город Дума в Восточной Гуте. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии, передает Reuters.
По его информации, специалисты уже прибыли в населенный пункт. В Сирию они приехали в минувшие выходные. Эксперты намерены оценить ситуацию на месте и собрать сведения о возможной химической атаке.
Ночью 14 апреля США, Великобритании и Франция нанесли совместный удар по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении 6 апреля в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Сирии Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте.
Ответственность за произошедшее западные страны возложили на сирийских военных. ОЗХО информацию о химической атаке пока не подтвердила. Российская сторона считает, что применение химоружия было инсценировано спецслужбами Великобритании при возможном участии США.
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