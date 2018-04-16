«Ели и спали с оружием»: в парламенте Чечни рассказал о борьбе с террором

ГРОЗНЫЙ, 16 апр — РИА Новости . Спикер парламента Чечни , Герой России Магомед Даудов , участвовавший в контртеррористических операциях, в День мира в республике рассказал РИА Новости, как бороться и победить терроризм, какую цену заплатила Чечня за мир и о борьбе с террором в Сирии

Режим КТО в Чечне, введенный в 1999 году, был отменен по решению руководства страны 16 апреля 2009 года. В Чечне эту дату указом главы республики объявили Днем мира и выходным праздничным днем.

Цена вопроса

Как рассказал Даудов, «в Чечне велась спланированная террористическая война с целью развала России , как суверенного государства».

"Продажные вожди сепаратистов, отрабатывая подачки своих иностранных хозяев, вторглись в Дагестан , одновременно были взорваны жилые дома в Москве , Буйнакске, Волгодонске . Народ Чеченской Республики принял на себя тяжелый удар и понес невосполнимые потери. Погибло более полутора тысяч сотрудников МВД РФ по Чечне, около 200 глав и работников районных и сельских администраций и около 40 представителей духовенства было убито террористами. Счет погибших мирных граждан идет на десятки тысяч. Федеральных военнослужащих погибло свыше 5 тысяч человек, более 10 тысяч получили ранения", — привел данные Даудов.

Он рассказал, в каких условиях пришлось воевать.

"Враг появлялся в самом неожиданном месте. Даже на фугасах подрывался не раз — Аллах миловал. Мы и ели, и спали с оружием. Иначе было нельзя. Опасность была на каждом шагу, подлый удар в спину можно было ожидать где угодно. Теперь все это вспоминается как сон из далекого прошлого", — отметил спикер чеченского парламента.

Он подчеркнул, что отмена КТО привела к стабильности в регионе, расцвету экономики, притоку инвестиций.

"Но самое главное, по словам главы республики Рамзана Кадырова, это то, что руководство России официально подтвердило тот факт, что гнездо терроризма разгромлено" — добавил спикер.

Опыт Чечни в Сирии

По словам Даудова, с терроризмом в Чечне велась не только война — параллельно шла активная работа по вызволению из рядов боевиков тех, кто осознал ошибочность радикальной идеологии.

"Ахмат-Хаджи Кадыров, будучи главой республики, поставил задачу спасти тех, кого возможно. И благодаря серии амнистий, и широкой разъяснительной работе с гражданами удалось вытащить из рядов террористов более 800 человек", — отметил спикер.

Многие из них, вспоминает Даудов, впоследствии получили государственные награды в борьбе с террористами. Он уверен, что опыт Чечни может быть успешно использован в Сирии.

"Сегодня от терроризма страдает Сирия. Там, как и в Чечне, воевал террористический интернационал. Сирийская армия при поддержке ВКС России значительно ослабила силы террористов. Тем не менее, о полной победе говорить пока рано. США и их западные союзники оказывают им серьезную поддержку — финансами, вооружением, инструкторами. Считаю, что опыт Чечни может быть с успехом применен и в Сирии, особенно в части, касающейся возврата к мирной жизни тех, кто сложил оружие", — уверен Даудов.

По его словам, в составе военной полиции, контролирующей порядок и безопасность в освобожденных городах Сирии, много уроженцев Чечни.

"Это люди, имеющие бесценный опыт борьбы с терроризмом, и, конечно же, их опыт востребован в Сирии", — подчеркнул спикер.

Жертвы ИГ*

Даудов считает, что российские женщины, вывезенные в зону конфликта на Ближнем Востоке мужьями, должны быть возвращены на родину и, если виновны, отвечать за это не в Сирии или Ираке , а перед правосудием России.

"Глава Чечни Рамзан Кадыров проводит огромную работу по возвращению женщин и детей из Ирака и Сирии. С августа прошлого года возвращено более 100 человек. Большинство этих женщин последовали за своими мужьями, отправлявшимися воевать против Башара Асада . Многие из них теперь вдовы, часто с малолетними детьми. Некоторые сидят в тюрьмах по обвинению в терроризме и незаконном пересечении границы. Это очень кропотливая работа", — сказал спикер.

"Что касается того, не представляют ли они угрозу, я скажу так. Они находятся в тяжелейшей жизненной ситуации. Однажды они были обмануты любимыми людьми, сполна хлебнули горя на чужбине. Если теперь от них отвернется и родная страна, вот тогда они будут представлять угрозу. Отчаявшийся человек опасен", — заявил Даудов.

По его словам, женщины и дети нуждаются в лечении и психологической реабилитации.

"Если обвинения в терроризме подтвердятся, то они должны отвечать за это перед законом. Но не в Сирии или Ираке, а в своей родной России. Я лично считаю это очень важной работой", — резюмировал Даудов.

*Террористическая организация, запрещенная в России