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В НАТО считают покупку С-400 суверенным правом Турции
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В НАТО считают покупку российских С-400 суверенным правом Турции 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 является суверенным правом Турции, однако проблема состоит в их интеграции в систему ПВО НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе визита в Анкару.
"Это (закупка С-400) — суверенное право (Турции). Но с точки зрения НАТО важен вопрос их интеграции в нашу систему ПВО. Но Турция не запрашивала такой интеграции, поэтому на данный момент беспокойства у нас нет", — сказал Столтенберг в интервью телеканалу NTV.
В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.
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