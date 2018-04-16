В НАТО считают покупку С-400 суверенным правом Турции

В НАТО считают покупку российских С-400 суверенным правом Турции

Покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 является суверенным правом Турции , однако проблема состоит в их интеграции в систему ПВО НАТО , заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе визита в Анкару

"Это (закупка С-400) — суверенное право (Турции). Но с точки зрения НАТО важен вопрос их интеграции в нашу систему ПВО. Но Турция не запрашивала такой интеграции, поэтому на данный момент беспокойства у нас нет", — сказал Столтенберг в интервью телеканалу NTV.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.