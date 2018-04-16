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Турция настроена на диалог с Россией и Ираном по Сирии
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Трамп требует оплатить операцию США в Сирии

Турция выразила готовность продолжать диалог с Россией и Ираном по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Анкара не будет отказываться от сотрудничества с Россией и Ираном, если это приносит пользу урегулированию в Сирии, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.
«Наша политика служит правому делу. Исходя из этого, мы выбираем страны, с которыми намерены действовать вместе. Кто на стороне правды, с тем мы и будем. Если это будет служить интересам нашей политике по Сирии, мы будем действовать как с США, так и с Россией и Ираном», — передает РИА «Новости» слова Боздага в эфире канала NTV.
Он отметил, что политика Турции в Сирии является самостоятельной и отличается от той, которую проводят там США, Россия и Иран. В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.
Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.
Напомним, накануне премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара положительно оценивает ракетный удар западной коалиции по Сирии, однако считает этот шаг «запоздалым».
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