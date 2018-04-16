Какую эффективность показали в Сирии наши комплексы ПВО

РФ Официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков напомнил, что воздушную атаку Соединенные Штаты и их союзники проводили с 3.42 до 5.10 по московскому времени. Удары крылатыми ракетами наносились с морских и воздушных носителей из районов Красного моря, Персидского залива, Средиземноморья и незаконно удерживаемого американскими войсками сирийского района Эт-Танф. «Радиолокационным средствами в воздушном пространстве республики были обнаружены и взяты на сопровождение для перехвата 103 воздушные цели», — сообщил генерал. Согласно официальным заявлениям представителей оборонных ведомств США, Великобритании Франции все удары планировались якобы исключительно по трем сирийским объектам. То есть по 30 и более крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля» на каждую цель.

— Подобные заявления вызывают большой скепсис, — не скрывал Конашенков. — Дело в том, что все заявленные в качестве целей сирийские объекты не являются заглубленными или хорошо защищенными эшелонированной системой ПВО бункерами. Как хорошо видно на распространенных западными СМИ космических фотоснимках, — это обычные здания.

Генерал также напомнил, что, например, боевая часть крылатой ракеты «Томагавк» в зависимости от типа составляет до полутонны в тротиловом эквиваленте. Поэтому для поражения заявленных целей по любым методикам расчета было достаточно не более 10 ракет на каждый из трех объектов с учетом трехкратного перекрытия для их гарантированного уничтожения.

Конашенков отметил, что обследование территории пораженных объектов в сирийских населенных пунктах Барза и Джарамани подтверждает эти расчеты. Так, на фотоснимке объекта в районе Барза характер разрушений в результате ракетного удара не соответствует масштабу разрушений от применения трех десятков крылатых ракет. Более того, по словам генерала, проведенное обследование территории этого и других объектов не выявило ни такого количества обломков и осколков боеприпасов, ни соответствующего числа воронок.

Конашенков рассказал, что происходило в реальности. Настоящими целями удара США, Великобритании и Франции, по его словам, были не только объекты в Барза и Джарамани, но и сирийские военные объекты, включая аэродромы. В отражении этой атаки сирийская правительственная армия использовала комплексы ПВО С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела» советской разработки и произведенные более 40 лет назад, то есть еще во времена СССР.

В противовоздушном бою активно применялся и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» российского производства, ранее поставленный вооружённым силам Сирии . Он показал почти 100-процентную эффективность.

Конашенков подчеркнул, что система ПВО сирийской армии построена по принципу объектовой обороны. Те объекты, которые прикрывались комплексами ПВО, практически все отразили удар. Всего сирийскими подразделениями была уничтожена 71 крылатая ракета из 103-х, обнаруженных в воздушном пространстве республики.

Что же касается эффективности восстановленной при участии российских специалистов сирийской системы ПВО, то она оказалась на высоте. По данным Минобороны РФ, при отражении удара всего было израсходовано 112 зенитных управляемых ракет. «Панцири» выпустили 25 ракет и поразили 23 цели. «Буки» стреляли 29 раз и уничтожили 24 цели. «Осы» выпустили 11 ракет, сбив 5 целей. С-125 стреляли 13 раз, поразив 5 целей. «Стрела-10» — выпущено 5 ракет, поражено 3 цели. «Квадраты» открывали огонь 21 раз, сбили 11 целей. И, наконец, расчеты комплекса ПВО С-200 выпустили 8 ракет, но никого не сбили.

По словам Конашенкова, никого не должны вводить в заблуждение низкие показатели «двухсоток». Данный комплекс предназначен для поражения, прежде всего, аэродинамических целей, то есть самолетов. «Хотя не так давно именно этот комплекс уничтожил истребитель одного из соседних государств, попытавшегося нарушить границу воздушного пространства Сирии», — уточнил генерал. Он добавил, что остальные комплексы ПВО, также произведенные во времена СССР, показали очень высокую эффективность, несмотря на то, что поражаемые ими цели имели высокую скорость и очень небольшую эффективную отражающую поверхность.

Справка «РГ»

Результаты ракетных ударов США и их союзников по сирийским аэродромам

По аэродрому Дювали выпущено 4 ракеты — все сбиты.

По аэродрому Думейр — 12 ракет, все сбиты.

По аэродрому Блэй — 18 ракет, все сбиты.

По аэродрому Шайрат — 12 ракет, все сбиты.

По аэродрому Тифор — 2 ракеты, все сбиты.

По аэродрому Меззе — 9 ракет, 5 сбито.

По аэродрому Хомс — 16 ракет, 13 сбито.

Ни один аэродром не имеет серьезных разрушений.