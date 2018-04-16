Трамп требует оплатить операцию США в Сирии

Трамп требует от Эр-Рияда оплатить американские действия в Сирии

Великобритании и Ракетные удары по сирийским военным объектам, которые нанесли ВС США Франции 14 апреля, были не только демонстрацией силы для мировых и региональных игроков. Для Вашингтона эта операция — способ давления на власти Саудовской Аравии , от которых американский президент Дональд Трамп требует финансировать свою сирийскую кампанию.

О том, что Саудовская Аравия должна платить за американскую операцию в Сирии Дональд Трамп, заявил 3 апреля на пресс-конференции после встречи с лидерами стран Балтии.

«Мы почти достигли цели по уничтожению ИГ («Исламское государство» — организация, запрещенная в России) в Сирии, — заявил президент США. — Мы очень быстро собираемся принять решение вместе со своими союзниками в региона о том, что делать дальше».

«Саудовская Аравия очень заинтересована в нашем решении, и я говорил: «Знаете, если хотите, чтобы мы остались, может быть, вам придется заплатить», — добавил Трамп.

10 апреля наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман во время визита во Францию заявил о возможности присоединиться к ракетному удару по Сирии. «Если это потребуется в рамках сотрудничества с нашими союзниками, мы присоединимся», — заявил политик. Это произошло в тот же день, как Трамп провел телефонные переговоры с французким коллегой Эммануэлем Макроном о военной операции.

Сбор союзников Трампа

«Удар по Сирии был нанесен таким образом, чтобы по возможности никого не задеть. Хотя Асад неприемлем для США, но это была попытка сохранить лицо и одновременно ни с кем не поссориться», — подчеркивает Ирина Звягельская, главный научный сотрудник, член ученого совета Института востоковедения РАН.

«У Саудовской Аравии, между тем, в Сирии своя игра, и они заинтересованы в военной операции гораздо больше», — считает Звягельская.

Главная причина — расширение влияния шиитского Ирана на сирийской территории, рассказала собеседница «Газеты.Ru» . У этой страны давняя история конфликтов с Саудовской Аравией, которая позиционирует себя лидером суннитского блока ближневосточных стран.

«Есть данные, что в Сирии разворачивается вполне реальное противодействие между Саудовской Аравией и Ираном. Дело в том, что последний серьезно наращивает свое присутствие. Иран хочет остаться в Сирии, иметь там свою базу», — рассказала Звягельская.

По ее словам, Исламская республика активно развивает связи с шиитской радикальной организацией «Хезболла» (базируется в Ливане ), которая противостоит интересам суннитских стран Ближнего Востока во главе с Эр-Риядом

Именно поэтому Саудовская Аравия пошла на беспрецедентное сближение с другим американским союзником в регионе — Израилем

3 апреля Мухаммед бин Салман в интервью изданию The Atlantic признал право израильтян на собственное государство в регионе — наряду с палестинцами. Это тектоническое изменение подхода Эр-Рияда, которые раньше (как и большинство других исламских стран) принципиально отказывал Израилю в праве на существование.

Израильское руководство разделяет опасения Эр-Рияда насчет усиления Ирана на сирийской территории. Кроме того, ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля — «Газета.Ru») не раз наносила удары по сирийским военным складам, когда у нее была информация, что там находятся вооружения для «Хезболлы». Саудовская Аравия, со своей стороны, сформировала суннитскую военную коалицию для противостояния проиранским радикальным группировкам в Сирии.

Где взять денег

Впрочем, по мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, сегодня Саудовская Аравия вряд ли может себе позволить финансировать операцию западных союзников в Сирии, — вне зависимости от силы давления со стороны Дональда Трампа. По данным Bloomberg, после обвала цен на нефть в 2014 году Эр-Рияд был вынужден потратить $200 млрд из своих валютных резервов (общий объем — $700 млрд), чтобы стабилизировать экономику.

Эти процессы оказывают шоковый эффект и на саудовскую политику. Самый очевидный пример — ноябрьское «пленение кланов».

В конце 2017 года саудовские власти задержали целый ряд высокопоставленных бизнесменов, представителей семей, близких к трону. По данным СМИ, под видом борьбы с коррупцией и мошенничеством от них потребовали выработать новые правила игры с официальным Эр-Риядом. Они касались, прежде всего, распределения доходов в государстве.

Среди «плененных» был, например, принц Аль-Валид ибн Талал, глава корпорации Kingdom Holding Co., чье личное состояние оценивается в $17 млрд По данным Wall Street Journal, стоимость «выкупа» принца ибн Талала была $6 млрд в государственную казну. Сам бизнесмен подтведил, что его удерживали в отеле Ritz Carlton около трех месяцев, и что в результате он подписывал определенные документы. Однако более детальных объяснений он не давал.

«Все это говорит о том, что у Саудовской Аравии большие проблемы с деньгами. Кроме того, на бюджет давит и другая военная операция — ее вооруженные силы страны проводят в Йемене», — рассказала Ирина Звягельская.

Асад против Ирана

Кроме того, западные страны сами заинтересованы в продолжении сирийской кампании — несмотря на регулярные обещания Трампа, что США «очень скоро уйдут» из этой страны.

Главная причина удара по Сирии со стороны США, Франции и Великобритании — это имидж для собственной внутренней аудитории. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО Вениамин Попов , бывший российский посол в арабских республиках, много лет проработавший дипломатом в Сирии.

«Запад находится в затяжном кризисе. Евросоюз испытывает немалые проблемы, ему угрожает дезинтеграция. Рейтинги британского премьера Терезы Мэй падают на фоне дискуссии о выходе из ЕС. Французский лидер теряет позитивный имидж. Дональд Трамп в США сталкивается с волной критики, которую никак не получается погасить», — уверен Попов.

«Все эти политики заинтересованы в том, чтобы эту негативную повестку как-то заглушить. Удар по Сирии — как раз решение этих проблем», — считает дипломат.

Вероятно, в том числе поэтому саудовские власти решили не участвовать в военной операции 14 апреля. Эр-Рияд стремится решать здесь долгосрочные задачи, и эскалация напряжения сейчас — не в его интересах.

«В этом контексте уместно упомянуть идею, которую высказывают некоторые израильские эксперты, прогнозируя ход событий в Сирии, — добавила Ирина Звягельская. — Если представить себе, что после всех событий у власти в Дамаске останется режим Башара Асада, есть большая вероятность, что он будет одним из первых, кто постарается выкинуть Иран со своей территории. Асад не хотел бы видеть такого мощного влияния чужой страны».

Кроме того, по ее словам, Израилю (как и большинству других держав региона, включая Саудовскую Аравию) выгодно, чтобы сирийские границы охраняли регулярные войска предсказуемого политического режима, а не разрозненные боевые группировки.