Русская весна

Сирийские войска противовоздушной обороны в современном виде берут свое начало с 1969 года — ранее части ПВО были в составе Сухопутных войск и Военно-воздушных сил. Как и в других арабских странах ( Египет Йемен ), на заре становления армии получившей независимость Сирии использовалось советское вооружение, оставшееся после окончания Второй мировой войны.

Части ПВО были оснащены зенитной артиллерией довоенного (61-К), военного (С-60) и раннего послевоенного (КС-19 1947 года разработки и ЗСУ-57-2 1950 года) периода. С развитием реактивной авиации эффективность зенитной артиллерии значительно уменьшилась. Для борьбы с современными самолетами требовались современные средства — одним из них стала ЗСУ-23-2 «Шилка», несмотря на то, что она скоро тоже оказалась бесполезна против самолетов, нашла свое место среди мотопехотных частей. До сих пор «Шилка» и С-60 активно применяются в боевых действиях на земле всеми сторонами сирийского конфликта.

Во время Шестидневной войны 1967 года с Израилем , когда большая часть сирийских самолетов была уничтожена на аэродромах базирования и были потеряны Голанские высоты, остро встал вопрос о создании современных сил противовоздушной обороны.

Единственной страной, которая могла предоставить современную технику был Советский Союз. Уже в 1968 году в Сирию прибыли первые комплексы С-75. В начале 1970-х начались поставки более современных комплексов С-125, которые до сих пор стоят на вооружении сирийских войск ПВО. Для создания мобильных частей ПВО из СССР были были поставлены ЗРК «Квадрат» — экспортный вариант ЗРК «Куб». Этот комплекс также стоит на вооружении до сих пор. В начале 1980-х в Сирию прибыли первые комплексы С-200, до сих пор являющиеся самыми современными ЗРК на вооружении войск ПВО. Как и ранее, персонал для управления средствами ПВО готовился советскими специалистами. Подготовка велась как на территории СССР, так и в военных академиях Сирии.

После распада Советского Союза Россия продолжила сотрудничество в военно-промышленной сфере с Сирией. Российская сторона проводила обслуживание и модернизацию комплексов С-125 и С-200. В 2006 году был заключен контракт на поставку современных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С-1». Первые комплексы прибыли в Сирию в 2008 году. С 2010 года начались поставки комплексов «Бук-М1» и «Бук-М2». Несмотря на то, что «Бук» и «Панцирь» существенно уступают в дальности действия комплексу С-200, они являются качественным усилением сирийской ПВО.

Численность военнослужащих войск противовоздушной обороны в различных источниках варьируется от 20 до 54 тысяч человек. Дальность действия средств ПВО составляет 20 км у «Панцирь-С»1, около 30-40 километров у С-75 и С-125 и 240 километров у С-200ВЭ. При этом «Панцирь-С1» может действовать против низколетящих целей — от 15 метров над землей: именно на таких высотах и летят крылатые ракеты.

Самым насыщенным средствами ПВО районом является Дамаск и его окрестности. Помимо правительственных объектов, они защищают аэродромы и базы сухопутных сил. В состав развернутых сил ПВО входят комплексы С-75, С-125, С-200, «Куб» и «Панцирь-С1». Они расположены на севере Дамаска на горе Джебель-Касиюн, на западе в 30 километров от Дамаска на базе ПВО «Рамадан». Фактически, Дамаск имеет самые многочисленные и качественные силы. Однако находящиеся в районе Дамаска объекты иранских военных периодически подвергаются ударам ВВС Израиля. И гору Джебель-Касиюн, и базу ПВО «Рамадан», на которой базируются С-200, в прошлом бомбили ВВС Израиля. Разбомбленный комплекс в Барзе входил в зону ответственности именно частей ПВО Дамаска.

провинции Хомс , где располагались еще две цели, базируются С-75, С-125, С-200 и «Куб». Часть ПВО с С-200 расположена в нескольких километрах южнее города Хомс. В этом же районе находится военная академия, готовящая необходимые кадры. Атакованный коалицией объект находится в 20 километрах западнее Хомса на шоссе Хомс — Латакия

Здание научно-исследовательского центра было атаковано 76 ракетами — из них 57 было крылатых ракет BGM 109 «Tomahawk» и 19 AGM-158 JASSM.

«Томагавки» являются основной ударной силой США в своем классе. Они были разработаны в 1970-х годах прошлого века и с 1983 года стоят на вооружении американских войск. В качестве носителей выступили эсминцы «Хиггинс» и «Лабун» класса «Арли Бёрк» и ракетный крейсер класса «Тикондерога» «Монтеррей». «Хиггинс» и «Лабун» имеют 90 пусковых установок на своем борту, «Монтеррей» —122 пусковые установки. Но нужно понимать, что не все ПУ используются под «Томагавки», корабли вооружены и ракетами других типов. По всей видимости, для нанесения ударов использовалась модификация «Томагавка» с осколочно-фугасной боевой частью. Ее масса составляет 450 килограммов. Оснащенная такой БЧ ракета может преодолевать не менее 1500 километров до цели. Ракеты были запущены из Красного и Аравийского морей.

Также в атаке принимали участие два стратегических бомбардировщика B1-B «Lancer». Они были вооружены ракетами AGM-158 JASSM. Эта ракета является относительно современной, не но такой массовой, как «Томагавк». Дальность ракеты, запущенной американским бомбардировщиком с территории Иордании составляет 360 километров. При этом для такой скромной дальности полета цена одной ракеты составляет около одного миллиона долларов США. Но это можно объяснить тем, что ее разрабатывала компания Lockheed Martin, отличающаяся высокой (и зачастую с коррупционной составляющей) ценой своих изделий.

Франция и Великобритания. В атаке на объекты в провинции Хомс вместе с США принимали участие их союзники по НАТО и Международной коалиции, действующей в Сирии и Ираке

ВВС Франции для нанесения ударов задействовали пять истребителей Dassault Rafale и четыре Dassault Mirage 2000, от ВМФ Франции принимал участие фрегат «Лангедок» класса FREMM (Европейский многоцелевой фрегат). Самолеты применяли крылатую ракету SCALP EG, являющаяся совместной англо-французской разработкой (британское название — «Storm Shadow»). Ракета может поражать цели на дальности до 560 километров и имеет 450-килограммовую фугасную боевую часть. Одна ракета оценивается в более чем 800 тысяч евро. Фрегат «Лангедок» атаковал тремя крылатыми ракетами MdCN (дословно «Крылатая ракета морского базирования»). Она поражает цели с помощью 250 килограммовой боевой части на расстоянии до 1000 километров.

Великобритания использовала только воздушные силы — четыре истребителя Panavia Tornado GR4 вооруженные крылатыми ракетами «Storm Shadow».

Силы США в Средиземном море представляла подводная лодка с атомной силовой установкой « Джон Уорнер » класса «Вирджиния», запустившая шесть крылатых ракет «Томагавк».

На брифинге после атаки представитель Пентагона генерал Кеннет МакКензи заявил, что по целям в Сирии было выпущено 105 ракет. Все они достигли своих целей и уничтожили объекты сирийской инфраструктуры, на которых производилось или могло производиться и хранилось химической оружие. Представитель военного ведомства отметил, что ими использовались средства для подавления сирийского ПВО. Кроме того, МакКензи сообщил, что сирийские военные выпустили 40 зенитных ракет. Однако они не достигли своих целей, так как большинство из них были запущены уже после нанесения авиаударов союзников. Также, генерал выразил опасения, что ракеты без наведения могли упасть на местных жителей и привести их гибели или ранению.

Самый массированный удар пришелся по научно-исследовательскому комплексу в населенном пункте Барза, где, по утверждению коалиции, велась разработка и производство химического оружия. Объект представляет собой комплекс зданий, в котором имеются лаборатории, учебные кабинеты, спортзалы и другие помещения для обучения студентов. По данным Пентангона, в центр выпущено 76 ракет — 57 «Томагавков» и 19 ракет AGM-158 JASSM. Все ракеты поразили комплекс.

На снимках, опубликованных американским командованием видно, что комплекс зданий полностью уничтожен

Второй удар был нанесен по военному складу, на котором якобы хранилось химическое оружие — зарин и прекурсоры для его производства. Объект находится у деревни Сунун западнее города Хомс. По данным Пентагона, 22 ракеты, выпущенные по складу, достигли цели и уничтожили ее.

Третьей целью американских военных и их британских и французских коллег стал бункер-хранилище с химическими оружием и важным, по мнению Пентагона, командным центром. Сооружение расположено западнее города Хомс. Бункер поразили семь ракет, которые уничтожили его.

Вскоре после ударов прошел брифинг Министерства обороны России.

По данным начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковника Сергея Рудского, в бомбардировках сирийских объектов участвовали ВВС США и Великобритании, также корабли американского ВМФ «Лабун» и «Монтерей», с которых производился пуск ракет. Французские военно-воздушные силы российские военные зафиксировать не смогли. Удары наносились американскими самолетами В-1B, F-15, F-16, а также «Торнадо» ВВС Великобритании.

По словам Сергея Рудского, по территории Сирии было выпущено 103 ракеты, 71 из которых удалось перехватить силами сирийских ПВО. Целями авиаударов было несколько аэродромов ВВС Сирии:

Одной из целей стал международный аэропорт Дамаска, который в Минобороны России назвали Дювали. По авиагавани и объектам его инфраструктуры было выпущено 4 ракеты — все были сбиты силами ПВО Сирии.

Атаке подвергся аэродром Думейр, по которому выпустил 12 ракеты — все были сбиты

Впоследствии в сети появились фотографии с авиабазы. Их сделали российские военные корреспонденты, находящиеся в Сирии. По их словам, аэродром не пострадал.

Следующей целью стал аэродром Мардж Рахиль, который по версии Минобороны России превратился в аэродром Блэи. По данным Генштаба России, по авиабазе было выпущено 18 ракет — все сбиты.

По ааэродрому Шайрат удар был нанесен 12 ракетами, которые успешно сбили силы ПВО.

По неиспользуемому аэродрому Меззе, который находится в пригороде Дамаска было выпущено девять ракет — пять сбили. По словам российского военкора, авиабаза сильно не пострадала.

Авиабаза Кусаир, которая в версии Минобороны России стала называться Хомс, также подверглась ударам. По ней было выпущено 16 ракет — 13 сбито. Аэродром серьезно не пострадал.

Самым крупными объектами на территории Сирии, подвергшиеся ударом стали научно-исследовательский центр в городе Барзе и неизвестный объект в районе Джарамани. По словам Сергея Рудского, по объектам было выпущено 30 ракет, семь из которых ракет сбито. Эти объекты, якобы использовались для производства химического оружия. По словам начальника генштаба, они частично разрушены.

Однако список объектов, подвергнувшихся ракетно-бомбовой атаке, возможно больше. Сирийское командование и очевидцы зафиксировали еще несколько ударов, которым подверглись объекты на территории Сирии.

Атаке также якобы подвергся научно-исследовательский центр в Джамрая, который окружен военными объектами и средствами ПВО.

Кроме этого, в эфире государственного телеканала заявили, что средства ПВО штатно отработали по 13 ракетам в районе Кисва, где расположена военная база сирийских военных.

Еще одной предполагаемой целью стала база сирийских ПВО в провинции Дарая. По другим данным, целью ударов была иранская база в районе населенного пункта Азра, расположенная неподалеку.

Судя по почти точному совпадению в заявленном обеими сторонами количестве ракет, российские силы действительно наблюдали и зафиксировали почти все объекты в небе Сирии во время нанесения ударов. Возможно даже, что некоторое количество ракет действительно было сбито сирийскими ПВО. Но вряд ли речь может идти о 70 процентах результативности.

Во-первых, нет объективных свидетельств поражения такого количества ракет. В качестве доказательств министерство обороны Сирии выложило две фотографии обломков неизвестного устройства, произведенного во Франции.

Есть много других фотографий, выдаваемых за обломки «Томагавков», которые на деле являются обломками советской зенитной ракеты комплекса «Куб». Утверждение, что обломки разлетелись по большой площади является не более чем отговоркой и предложением поверить на слово.

Во-вторых, утверждение, что объекты не пострадали вовсе не означает, что ракеты, выпущенные по ним, были сбиты. Может так получиться, что аэродромы не пострадали потому, что их просто не бомбили.

В-третьих, заявленные западными союзниками цели были поражены о чем свидетельствуют объективные данные. Завышенные данные министерства обороны о количестве сбитых ракет может объясняться не только известными качествами данного ведомства, но и тем, что оно, например получило их от сирийских коллег, а радиолокационные средства не смогли отследить всю траекторию полета ракет.

Однако в пользу версии о перехвате части ракет говорит не пропорциональный урон, нанесенный таким невероятным количеством ракет. Здание НИИ в Барзе, против которого были использованы 76 ракет (а это до 30-35 тонн взрывчатки при условии использования всех ракет с ОФ БЧ), получило урон, который могут нанести несколько авиационных боеприпасов в разы меньшей мощности. Тоже самое применимо и к двум атакованным объектам в провинции Хомс. Похожая ситуация была во время атаки на авиабазу Шайрат — после попадания 60 «Томагавков», база начала работать в штатном режиме уже через 24 часа. А количество повреждений не соответствовало количеству выпущенных ракет.

Изначально проблему пытались решить, используя механизмы ООН . 10 апреля Соединенные Штаты вместе с 25 другими странами внесли проект резолюции СБ ООН , в которой предлагалось создание независимого совместного механизма ООН. Данная организация должна была расследовать вероятную химическую атаку 7 апреля в сирийской Думе

Совместный механизм требуется в связи с тем, что Миссия по установлению фактов ОЗХО не ставит своей целью определение виновных в совершенной химатаке. ОЗХО может лишь подтвердить или опровергнуть сам факт применения химического оружия или отравляющих веществ в качестве оружия. А предлагавшийся механизм, как раз и обязан был установить виновных в его применении.

Россия заблокировала принятие резолюции. Представитель России в СБ ООН Небензя заявил, что данный механизм копирует ранее действовавший механизм, который, по словам Небензи, «стал марионеткой антидамасских сил» и «покрыл себя позором, вынеся без заслуживающих доверия доказательств обвинительный приговор суверенному государству».

Данное заявление основывается лишь на том, что предыдущий механизм пришел к выводу об ответственности Дамаска за применение химоружия в Хан-Шейхуне. В то время, как сам механизм отвечал принципам объективности и беспристрастности. По сути, Москву не лишь не устроил вывод комиссии, так как обвинять экспертов ООН, ОЗХО и ВОЗ , входивших нее, в непрофессионализме может только человек, который ничего не знает о методологии работы механизма.

При этом, Небензя, следуя парадоксальной логике, заявил, что США специально вносит резолюцию, которую заблокирует Россия, чтобы после этого нанести удары по Сирии. Так и вышло. Россия не позволила создать независимый механизм для расследования атаки в Думе, а США, Франция и Великобритания нанесли удар по Сирии.

Тем не менее в сирийскую Думу отправилась миссия ОЗХО, которая должна установить было ли применено химоружие в Думе или нет.

Называя возможную химатаку в Думе мнимой и в резких выражениях обвиняя страны Запада в незаинтересованности в расследовании, российская сторона сама загоняет себя в угол.

Ведь если эксперты ОЗХО не найдут признаков химической атаки (а тогда зачем было блокировать создание механизма ООН, ведь на нет и суда нет) или затруднятся в выводах, то под огонь критики прессы и оппозиции попадут лидеры США, Франции и Великобритании. Но если, химатака была, то ОЗХО это установит, а Россия еще больше маргинализуется на мировой арене. Иными словами: ставки сделаны. И судя по поведению, обе стороны достаточно уверены в своей правоте. А кто из них блефует, мы узнаем из доклада ОЗХО.