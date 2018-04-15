Каспржак: приглашаю в «Артек» детей и внуков лидеров стран мира

СИМФЕРОПОЛЬ , 15 апр — РИА Новости Крым . Директор международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак пригласил на отдых в МДЦ детей и внуков лидеров стран мира. Такое приглашение он озвучил в интервью РИА Новости Крым, комментируя заявление президента Сирии Башара Асада , что его дети после отдыха в «Артеке» стали лучше понимать Россию "На встрече с российской делегацией Башар Асад сказал, что его «дети отдыхали в „Артеке“ и после этого они стали лучше понимать Россию». Хочу предложить всем лидерам стран мира отправить своих детей и внуков в «Артек». Это позволит им лучше понять Россию. Американский посол детства Саманта Смит , побывавшая в лагере, смогла найти слова и установить связь между двумя мировыми державами. Так давайте и сейчас дадим нашим детям шанс на лучшее будущее и мир на планете", — сказал Алексей Каспржак. В ночь на субботу США , Британия и Франция выпустили более ста ракет по гражданским и военным объектам в Сирии, пострадали три человека. Большую часть из них сирийской ПВО удалось сбить. В Вашингтоне аргументировали этот шаг ответом на «химатаку» в городе Дума Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в мае 2017 года в артековском лагере «Морском» отдыхали 9 детей погибших сирийских военных.