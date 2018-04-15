Король Иордании: арабские страны выступают за политическое решение сирийского кризиса

"Мы выступаем за политическое и мирное решение сирийского кризиса, которое соответствует потребностям всех слоев сирийского общества", — сказал иорданский монарх. Одним из результатов решения межсирийского конфликта, по словам иорданского монарха, должно стать «возвращение сирийских беженцев на свою родину». «Мы поддерживаем все международные усилия, направленные на установление стабильности в Сирии, в том числе процессы, проходящие в Астане и Женеве», — указал Абдалла II.

Касаясь палестинской проблемы, монарх заметил, что «приверженность палестинцев идее создания двух государств подтверждает их твердое и серьезное намерение в возобновлении и продолжении мирного процесса». Арабские страны, добавил Абдалла II, намерены «поддерживать это стремление и одновременно стойкость палестинского народа».