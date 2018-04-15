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Король Иордании: арабские страны выступают за политическое решение сирийского кризиса
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Король Иордании: арабские страны выступают за политическое решение сирийского кризиса 

ТАСС 13 минут назад
ТАСС, 15 апреля. Арабские страны выступают за мирное, политическое урегулирование конфликта в Сирии, приемлемое для всех слоев сирийского народа. Об этом заявил в воскресенье король Иордании Абдалла II, открывая 29-й саммит глав государств и правительств арабских стран в городе Дахран.
"Мы выступаем за политическое и мирное решение сирийского кризиса, которое соответствует потребностям всех слоев сирийского общества", — сказал иорданский монарх. Одним из результатов решения межсирийского конфликта, по словам иорданского монарха, должно стать «возвращение сирийских беженцев на свою родину». «Мы поддерживаем все международные усилия, направленные на установление стабильности в Сирии, в том числе процессы, проходящие в Астане и Женеве», — указал Абдалла II.
Касаясь палестинской проблемы, монарх заметил, что «приверженность палестинцев идее создания двух государств подтверждает их твердое и серьезное намерение в возобновлении и продолжении мирного процесса». Арабские страны, добавил Абдалла II, намерены «поддерживать это стремление и одновременно стойкость палестинского народа».
29-й саммит ЛАГ открылся в воскресенье в городе Дахран на востоке королевства. Главными темами встречи, как ожидается, станут ситуация вокруг Сирии после ударов США, палестинский вопрос в свете планов по переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, ситуация в Йемене, вопрос вмешательства Ирана в дела арабских государств (в этом Тегеран обвиняют Эр-Рияд и ряд его союзников — прим. ТАСС). Помимо этого, арабские лидеры обсудят вопросы восстановления освобожденного от террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Ирака и общеарабские усилия по борьбе с терроризмом. Встреча, в которой принимают участие главы 17 из 22 стран, входящих в панарабскую организацию, проходит при повышенных мерах безопасности.
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