Опубликовано видео ракетного удара США по Сирии

Ракеты запустили с подводной подлодки USS John Warner (SSN-765) и ракетного крейсера USS Monterey.

Watch as @USNavy #sailors aboard #USSJohnWarner (SSN 765) launch a Tomahawk land attack missile on April 14, the from the​ ​#MediterraneanSea as part of a multi-national strike operation against the Syrian government. @subgru2 pic.twitter.com/0ynZsRjjPc

— U. S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 14 апреля 2018 г.