Богданов обсудил с президентом Йемена урегулирование конфликта в республике

"Главной темой беседы, в которой также участвовал заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ЙР [Йеменской Республики] Абдель Малик Аль-Махляфи, стало развитие военно-политической и гуманитарной ситуации в Йемене с акцентом на необходимость скорейшего прекращения там вооруженного конфликта, принятия неотложных мер по облегчению критического положения мирного населения", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Российская сторона в ходе встречи подтвердила, что путь к восстановлению мира и стабильности в Йемене лежит через широкий национальный диалог с участием всех ведущих политических сил республики. Стороны также отметили важность восстановления взаимовыгодного сотрудничества по мере преодоления йеменского кризиса.