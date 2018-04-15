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Богданов обсудил с президентом Йемена урегулирование конфликта в республике
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Богданов обсудил с президентом Йемена урегулирование конфликта в республике 

ТАСС 22 часа назад
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил урегулирование вооруженного конфликта в Йемене в рамках встречи с президентом республики Абд Раббо Мансуром Хади. Об этом в воскресенье сообщает МИД РФ.
"Главной темой беседы, в которой также участвовал заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ЙР [Йеменской Республики] Абдель Малик Аль-Махляфи, стало развитие военно-политической и гуманитарной ситуации в Йемене с акцентом на необходимость скорейшего прекращения там вооруженного конфликта, принятия неотложных мер по облегчению критического положения мирного населения", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Российская сторона в ходе встречи подтвердила, что путь к восстановлению мира и стабильности в Йемене лежит через широкий национальный диалог с участием всех ведущих политических сил республики. Стороны также отметили важность восстановления взаимовыгодного сотрудничества по мере преодоления йеменского кризиса.
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