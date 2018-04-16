Сирию и Крым может связать морской маршрут

«Из нашего города в САР может осуществляться поставка российского зерна. Учитывая, что Сирию не очень волнуют экономические санкции, под которыми находится Севастополь, предложение, которые нам удалось обсудить с премьером Сирии, могут серьёзно поддержать экономику нашего города», — сказал парламентарий Дмитрий Белик

Несмотря на действие антироссийских санкций, сотрудничество с крымскими коллегами наладили и предприниматели из западных стран. Бизнесмены указывают в документах на экспорт товаров не Крым, а названия конкретных городов с припиской, что они относятся к России. Основными экспортными статьями европейских предприятий для Крыма стали, в частности, различные комплектующие, в том числе оборудование для генерирующих станций и итальянская мебель.

«Президент Сирии с интересом выслушал предложении об организации морского пути «Севастополь-Тартус». Создание подобного пути, тем более с запуском и автомобильной, и железнодорожной части Крымского моста, — стратегически интересное направление российско-сирийских отношений», — добавил Белик.