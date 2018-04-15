А. Гутерриш призвал вовлеченные в сирийский конфликт стороны действовать по Уставу ООН и принципам международного права

По запросу России Совет Безопасности /СБ/ ООН в тот день созвал экстренное заседание. А. Гутерриш проинформировал членов Совбеза об авиаударах.

Он отметил, что, будучи генеральным секретарем ООН, обязан напомнить странам-членам о необходимости действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом, особенно когда это касается мира и безопасности. «В Уставе ООН очень четко прописано, что Совет Безопасности несет основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Я призываю все государства-члены Совбеза проявить сдержанность в этой опасной ситуации и избегать любых действий, которые могут обострить обстановку и усугубить страдания сирийского народа», — заявил генсек.

А. Гутерриш подчеркнул, что необходимо предотвратить выход ситуации из-под контроля. Он также выразил разочарование тем, что Совбезу не удалось договориться о создании механизма по реагированию на химатаки в Сирии, призвав СБ взять на себя ответственность в данной области.

Глава всемирной организации подтвердил поддержку усилий ОЗХО по расследованию сообщений о химатаках в населенном пункте Думе в Восточной Гуте /пригород Дамаска /.