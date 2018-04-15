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А. Гутерриш призвал вовлеченные в сирийский конфликт стороны действовать по Уставу ООН и принципам международного права
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А. Гутерриш призвал вовлеченные в сирийский конфликт стороны действовать по Уставу ООН и принципам международного права 

ИА Синьхуа 1 час назад
ООН, 14 апреля /Синьхуа/ — После того, как США, Великобритания и Франция нанесли военные удары по Сирии, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в субботу призвал вовлеченные в конфликт стороны действовать по Уставу ООН и принципам международного права.
По запросу России Совет Безопасности /СБ/ ООН в тот день созвал экстренное заседание. А. Гутерриш проинформировал членов Совбеза об авиаударах.
Он отметил, что, будучи генеральным секретарем ООН, обязан напомнить странам-членам о необходимости действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом, особенно когда это касается мира и безопасности. «В Уставе ООН очень четко прописано, что Совет Безопасности несет основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Я призываю все государства-члены Совбеза проявить сдержанность в этой опасной ситуации и избегать любых действий, которые могут обострить обстановку и усугубить страдания сирийского народа», — заявил генсек.
А. Гутерриш подчеркнул, что необходимо предотвратить выход ситуации из-под контроля. Он также выразил разочарование тем, что Совбезу не удалось договориться о создании механизма по реагированию на химатаки в Сирии, призвав СБ взять на себя ответственность в данной области.
Глава всемирной организации подтвердил поддержку усилий ОЗХО по расследованию сообщений о химатаках в населенном пункте Думе в Восточной Гуте /пригород Дамаска/.
А. Гутерриш отметил, что сирийский вопрос нельзя решить военным путем, урегулирование должно быть только политическим. Он потребовал от своего спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуры как можно скорее вернуться в Нью-Йорк и провести консультации по ускорению политического процесса в САР. —0—
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