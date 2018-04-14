Российская делегация в Дамаске протянула руку дружбы сирийскому народу 

ДАМАСК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Цыпин/. Ракетный удар коалиции во главе с США не повлиял на обширную программу визита делегации РФ в Дамаск, но предсказуемо стал одной из основных тем состоявшихся встреч с сирийскими официальными лицами.
На протяжении всего дня российские парламентарии и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова убеждались в том, что атака и ее успешное отражение местными средствами ПВО стали для сирийцев новым поводом для сплочения вокруг руководства страны.
На фоне очередной агрессии против суверенного государства символичным стал тот факт, что в центре внимания состоявшихся переговоров были вопросы восстановления экономики Сирии и участия в этом процессе РФ. «Может показаться странным, что в день ракетного удара США, Англии и Франции представители российской делегации обсуждают вопросы социально-экономического развития, — отметил глава депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин. — В результате для сирийцев становится ясно, кто уничтожает, а кто приехал с миром».
Сирийский народ не испугать
Участники делегации с самого начала четко дали понять, что не намерены менять свои планы из-за нападения на Сирию и, в частности, на Дамаск. «Исключительная нация» зря думает, что способна испугать сирийский народ. Сирийцы будут защищать свою родину. В свою очередь, мы продолжим работать по своей программе", — сказал журналистам Саблин.
Как и предполагалось, с раннего утра делегация направилась в Восточную Гуту. Пригород Дамаска, получивший печальную известность после якобы совершенной в расположенном в нем городе Дума химической атаки (а именно эта провокация и стала предлогом для ракетного удара) в эти дни переходит хрупкую грань от войны к миру. По словам местных полицейских, последний боевик покинул городок Эрбин, где побывали представители РФ, лишь неделю назад.
Этот населенный пункт, как и большинство других в Гуте, фактически лежит в руинах, но и в них на глазах возобновляется жизнь. Работает небольшой рынок, где можно купить продукты и предметы первой необходимости, вернувшиеся после исхода боевиков жители греются у костров.
Но главное — в Гуте в достаточной степени безопасно, чтобы миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) могла приступить к проверке сообщений о «химатаке».
"Нет никаких препятствий для прибытия [экспертов] ОЗХО для проверки сообщений о химической атаке в городе Дума", — подтвердил Саблин после посещения района. «Обстановка в целом спокойная, если инспекторы ОЗХО заинтересованы в установлении истины, они могут приехать сюда и работать здесь», — заверила, со своей стороны, Комарова.
Российский бизнес получит преференции
Центральной встречей субботы для российской делегации стала беседа с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом. Глава кабмина подчеркнул, что для российских деловых кругов в арабской республике будут предоставлены максимальные преференции во всех видах бизнеса.
Проблем в двусторонних экономических отношениях достаточно много, признал после встречи Саблин. «Установлены прекрасные отношения между сирийской и российской армией, прекрасные связи между политиками, — отметил он. — Армия выполнит задачу, терроризм здесь будет уничтожен, несмотря на вмешательство каких-либо стран — чтобы ни делала Америка, страны НАТО». «Но если мы хотим развития дальнейших отношений на десятилетия, важно развитие именно бизнес-связей, чтобы не получилось так, что российская и сирийская армия выиграют война, а этим воспользуются представители деловых кругов других стран», — предупредил политик.
"Мы обсуждали конкретные вопросы взаимодействия", — подтвердил координатор депутатской группы. По его словам, премьер Сирии предметно спрашивал у присутствовавших на встрече представителей делового сообщества, какие именно вопросы их волнуют. «Бизнесмены их называли: вопросы логистики, финансового сектора, как будут осуществляться платежи, отсутствие ресурсов обмена информацией. Прозвучали конкретные предложения, которые нуждаются в проработке», — сообщил депутат.
Протянуть руку дружбы
Развиваются российско-сирийские связи и в контексте контактов между крупнейшими партиями обеих стран. Соглашение о сотрудничестве на 2018-2020 годы было подписано сегодня партией «Единая Россия» и сирийской Партией арабского социалистического возрождения (ПАСВ, или партия Баас).
Согласно программе сотрудничества, обе партии будут обмениваться делегациями представителей руководства для ознакомительных целей в дополнительно оговоренные сроки. Кроме того, они «будут обмениваться издаваемыми ими важными партийными документами и бюллетенями и приглашениями для участия в организуемых ими съездах и конференциях», указывается в документе.
"Единая Россия" и Партия арабского социалистического возрождения также планируют «регулярно обмениваться информацией о развитии положений в своих странах с указанием собственной точки зрения в их отношении» и «координировать свои позиции и обменивать точки зрения на международных и региональных форумах и конференциях, в которых они принимают участие».
"Обе партии будут способствовать укреплению политики мира, сотрудничества и безопасности в мире, а также уважению принципов международного права, независимости и суверенитета государств", — подчеркивается в соглашении.
По мнению секретаря генсовета «Единой России», вице— спикера Совета Федерации Андрея Турчака, развитие взаимодействия между партиями станет лучшим ответом на агрессивные действия западных стран. «Наш визит можно воспринимать как руку дружбы, дополнительный сигнал поддержки вам, сирийскому народу в этой непростой ситуации», — убежден он.
"С одной стороны, формируется ось стран, которые стоят за свободу, независимость и соблюдение международного права, а с другой — есть страны, которые попирают все принципы международного законодательства, именно эти страны совершили прошлой ночью преступление против нашего народа, против всех стран, против ООН, против международного права", — заявил, в свою очередь, заместитель генерального секретаря Баас Хиляль аль-Хиляль. «Все эти действия приведут только к тому, что мы еще сильнее будем бороться с терроризмом, который сегодня, к сожалению, еще присутствует на сирийской земле», — заверил он.
Турчак назвал очевидным тот факт, что «так называемые западные партнеры не достигли своих целей, и сирийский народ еще больше сплотился вокруг своего президента». «Вы правильно называете этот день днем победы, и эта победа — реакция сирийского народа на эти провокации», — добавил сенатор.
День победы
Праздновать успехи своих средств ПВО сирийцы начали с самого утра. В центре Дамаска на площади Уммавиин, где расположено здания центрального телевидения, собрался стихийный митинг в поддержку президента Башара Асада и сирийской армии. Вокруг площади разъезжали автомобили, пассажиры которых, высунувшись из люков в крыше или стоя на самой крыше, размахивали сирийскими флагами.
"Душой и кровью мы с тобой, Башар!" — скандировали манифестанты. — Бог, храни армию".
"Те удары, которые сегодня наносятся по нашей стране, не ослабляют наш народ и не ослабляют нашего президента, которого наш народ очень поддерживает", — заявил на встрече с делегацией РФ митрополит Селевкийский (Антиохийской православной церкви) Ефрем. «Эта атака произошла только потому, что Сирия победила. Но мы считаем, что Сирия победила не одна, Россия вместе с ней одержала победу», — подчеркнул, в очередь, муфтий Сирии Ахмад Бадредин Хассун.
Утренняя атака не нарушила ход жизни в Дамаске. На узких улочках старого города, как всегда, шла оживленная торговля. «У нас сейчас очень высокая сплоченность населения. Вы видели, как мы восприняли эти ракетные удары и выразили свою гражданскую позицию, нас никто не просил об этом, — сказал корреспонденту ТАСС госслужащий Доулатхассун. — Этим мы показали Америке, что ее не боимся».
"За семь лет мы привыкли к тому, что боевики били по нашим домам и улицам своими ракетами и минами. Поэтому сегодняшний удар мало кого встревожил", — констатировал собеседник. «В Коране написано, что с тобой произойдет только то, что уготовано тебе Господом, — фаталистически рассуждал он. — У нас, когда на улице падала мина, на этом месте в течение считанных часов перекладывали асфальт и жизнь шла своим чередом».