Российская делегация в Дамаске протянула руку дружбы сирийскому народу

ДАМАСК , 14 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Цыпин/. Ракетный удар коалиции во главе с США не повлиял на обширную программу визита делегации РФ в Дамаск, но предсказуемо стал одной из основных тем состоявшихся встреч с сирийскими официальными лицами.

На протяжении всего дня российские парламентарии и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова убеждались в том, что атака и ее успешное отражение местными средствами ПВО стали для сирийцев новым поводом для сплочения вокруг руководства страны.

На фоне очередной агрессии против суверенного государства символичным стал тот факт, что в центре внимания состоявшихся переговоров были вопросы восстановления экономики Сирии и участия в этом процессе РФ. «Может показаться странным, что в день ракетного удара США, Англии Франции представители российской делегации обсуждают вопросы социально-экономического развития, — отметил глава депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин . — В результате для сирийцев становится ясно, кто уничтожает, а кто приехал с миром».

Сирийский народ не испугать

Участники делегации с самого начала четко дали понять, что не намерены менять свои планы из-за нападения на Сирию и, в частности, на Дамаск. «Исключительная нация» зря думает, что способна испугать сирийский народ. Сирийцы будут защищать свою родину. В свою очередь, мы продолжим работать по своей программе", — сказал журналистам Саблин.

Как и предполагалось, с раннего утра делегация направилась в Восточную Гуту. Пригород Дамаска, получивший печальную известность после якобы совершенной в расположенном в нем городе Дума химической атаки (а именно эта провокация и стала предлогом для ракетного удара) в эти дни переходит хрупкую грань от войны к миру. По словам местных полицейских, последний боевик покинул городок Эрбин, где побывали представители РФ, лишь неделю назад.

Этот населенный пункт, как и большинство других в Гуте, фактически лежит в руинах, но и в них на глазах возобновляется жизнь. Работает небольшой рынок, где можно купить продукты и предметы первой необходимости, вернувшиеся после исхода боевиков жители греются у костров.

Но главное — в Гуте в достаточной степени безопасно, чтобы миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) могла приступить к проверке сообщений о «химатаке».

"Нет никаких препятствий для прибытия [экспертов] ОЗХО для проверки сообщений о химической атаке в городе Дума", — подтвердил Саблин после посещения района. «Обстановка в целом спокойная, если инспекторы ОЗХО заинтересованы в установлении истины, они могут приехать сюда и работать здесь», — заверила, со своей стороны, Комарова.

Российский бизнес получит преференции

Центральной встречей субботы для российской делегации стала беседа с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом . Глава кабмина подчеркнул, что для российских деловых кругов в арабской республике будут предоставлены максимальные преференции во всех видах бизнеса.

Проблем в двусторонних экономических отношениях достаточно много, признал после встречи Саблин. «Установлены прекрасные отношения между сирийской и российской армией, прекрасные связи между политиками, — отметил он. — Армия выполнит задачу, терроризм здесь будет уничтожен, несмотря на вмешательство каких-либо стран — чтобы ни делала Америка, страны НАТО ». «Но если мы хотим развития дальнейших отношений на десятилетия, важно развитие именно бизнес-связей, чтобы не получилось так, что российская и сирийская армия выиграют война, а этим воспользуются представители деловых кругов других стран», — предупредил политик.

"Мы обсуждали конкретные вопросы взаимодействия", — подтвердил координатор депутатской группы. По его словам, премьер Сирии предметно спрашивал у присутствовавших на встрече представителей делового сообщества, какие именно вопросы их волнуют. «Бизнесмены их называли: вопросы логистики, финансового сектора, как будут осуществляться платежи, отсутствие ресурсов обмена информацией. Прозвучали конкретные предложения, которые нуждаются в проработке», — сообщил депутат.

Протянуть руку дружбы

Развиваются российско-сирийские связи и в контексте контактов между крупнейшими партиями обеих стран. Соглашение о сотрудничестве на 2018-2020 годы было подписано сегодня партией «Единая Россия» и сирийской Партией арабского социалистического возрождения (ПАСВ, или партия Баас ).

Согласно программе сотрудничества, обе партии будут обмениваться делегациями представителей руководства для ознакомительных целей в дополнительно оговоренные сроки. Кроме того, они «будут обмениваться издаваемыми ими важными партийными документами и бюллетенями и приглашениями для участия в организуемых ими съездах и конференциях», указывается в документе.

"Единая Россия" и Партия арабского социалистического возрождения также планируют «регулярно обмениваться информацией о развитии положений в своих странах с указанием собственной точки зрения в их отношении» и «координировать свои позиции и обменивать точки зрения на международных и региональных форумах и конференциях, в которых они принимают участие».

"Обе партии будут способствовать укреплению политики мира, сотрудничества и безопасности в мире, а также уважению принципов международного права, независимости и суверенитета государств", — подчеркивается в соглашении.

По мнению секретаря генсовета «Единой России», вице— спикера Совета Федерации Андрея Турчака , развитие взаимодействия между партиями станет лучшим ответом на агрессивные действия западных стран. «Наш визит можно воспринимать как руку дружбы, дополнительный сигнал поддержки вам, сирийскому народу в этой непростой ситуации», — убежден он.

"С одной стороны, формируется ось стран, которые стоят за свободу, независимость и соблюдение международного права, а с другой — есть страны, которые попирают все принципы международного законодательства, именно эти страны совершили прошлой ночью преступление против нашего народа, против всех стран, против ООН , против международного права", — заявил, в свою очередь, заместитель генерального секретаря Баас Хиляль аль-Хиляль. «Все эти действия приведут только к тому, что мы еще сильнее будем бороться с терроризмом, который сегодня, к сожалению, еще присутствует на сирийской земле», — заверил он.

Турчак назвал очевидным тот факт, что «так называемые западные партнеры не достигли своих целей, и сирийский народ еще больше сплотился вокруг своего президента». «Вы правильно называете этот день днем победы, и эта победа — реакция сирийского народа на эти провокации», — добавил сенатор.

День победы

Праздновать успехи своих средств ПВО сирийцы начали с самого утра. В центре Дамаска на площади Уммавиин, где расположено здания центрального телевидения, собрался стихийный митинг в поддержку президента Башара Асада и сирийской армии. Вокруг площади разъезжали автомобили, пассажиры которых, высунувшись из люков в крыше или стоя на самой крыше, размахивали сирийскими флагами.

"Душой и кровью мы с тобой, Башар!" — скандировали манифестанты. — Бог, храни армию".

"Те удары, которые сегодня наносятся по нашей стране, не ослабляют наш народ и не ослабляют нашего президента, которого наш народ очень поддерживает", — заявил на встрече с делегацией РФ митрополит Селевкийский (Антиохийской православной церкви ) Ефрем. «Эта атака произошла только потому, что Сирия победила. Но мы считаем, что Сирия победила не одна, Россия вместе с ней одержала победу», — подчеркнул, в очередь, муфтий Сирии Ахмад Бадредин Хассун.

Утренняя атака не нарушила ход жизни в Дамаске. На узких улочках старого города, как всегда, шла оживленная торговля. «У нас сейчас очень высокая сплоченность населения. Вы видели, как мы восприняли эти ракетные удары и выразили свою гражданскую позицию, нас никто не просил об этом, — сказал корреспонденту ТАСС госслужащий Доулатхассун. — Этим мы показали Америке, что ее не боимся».

"За семь лет мы привыкли к тому, что боевики били по нашим домам и улицам своими ракетами и минами. Поэтому сегодняшний удар мало кого встревожил", — констатировал собеседник. «В Коране написано, что с тобой произойдет только то, что уготовано тебе Господом, — фаталистически рассуждал он. — У нас, когда на улице падала мина, на этом месте в течение считанных часов перекладывали асфальт и жизнь шла своим чередом».