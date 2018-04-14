Боевики возобновили минометные обстрелы Дамаска

"Вчера возобновились минометные обстрелы Дамаска и его пригородов. Боевики незаконных вооруженных формирований из столичного квартала Мухайям-Эль-Ярмук открыли огонь из миномета по перекрестку дорог Аль-Батиха южной части города Дамаска" — говорится в сообщении.

Евтушенко подчеркнул, что при обстреле были ранены четыре мирных жителя, среди которых маленькие дети.

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