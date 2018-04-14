Турчак: атаковавшие Сирию страны не добились своего и получили обратную реакцию

Ранее в субботу «Единая Россия» и сирийская Партия арабского социалистического возрождения (ПАСВ или партия Баас ) подписали соглашение о сотрудничестве на 2018-2020 годы.

"Своей цели они не добились, они получили обратную реакцию, народ Сирии в очередной раз сплотился вокруг своего президента", — сказал Турчак журналистам после встречи с председателем Народного совета Сирии Хаммудой Сабагом. " Россия всегда была вместе с Сирией, она сегодня с Сирией и так будет всегда", — подтвердил он.

"Я хотел бы поздравить весь сирийский народ, сегодня поистине день победы", — продолжил сенатор. «Но очень важно понимать, что за решением военной задачи

все равно встает экономическая повестка. И в данном случае Сирия может рассчитывать на помощь и участие российских компаний и российского бизнеса», — заключил Турчак.

Франция и "Ваше присутствие здесь совпало по времени с актом агрессии против нас, который совершили три государства — Великобритания США . Но эта акция делает нас еще более сильными и настойчивыми в достижении наших целей и противодействии международной агрессии, особенно учитывая, что эта агрессия была осуществлена по выдуманному поводу", — сказал сирийский политик. Он обратил внимание, что нападение было совершено до того, как эксперты Организации по запрещению химического оружия смогли начать работу в Сирии для расследования сообщений о якобы химической атаке в Восточной Гуте.

Сабаг при этом отметил, что «на улицах страны народ живет обычной жизнью, и эти события на нее никак не повлияли». «Эта агрессия противоречит всем нормам международного права и нормам ООН — организации, в которой Сирия является одним из основополагающих членов», — указал он. «К сожалению, это не новый шаг со стороны США и их союзников. Они всегда ведут себя подобным образом во всех уголках мира», — констатировал спикер.

"Мы не раз становились жертвами нападения со стороны более сильного и влиятельного врага, и это происходило на глазах у всех, — продолжил спикер сирийского парламента. — Благодаря нашему народу, нашей армии, тем ужасным жертвам, которые наш народ принес в этой борьбе, благодаря усилиям нашего президента Башара Асада, который един с нашим народом, нам неоднократно удавалось преодолевать подобные вызовы". «Что касается тех побед, которых мы достигли в последнее время, то огромная роль и заслуга здесь принадлежит нашим друзьям и союзником, первая из которых — Россия», — заключил он.

Со своей стороны Турчак считает символичным тот факт, что визит делегации РФ совпал с военными ударами по Сирии. «Мы, безусловно, осуждаем этот акт агрессии, мы понимаем, что это провокация, направленная на дестабилизацию ситуации на территории САР. Мы рады, что эта провокация не достигла успеха», — подчеркнул он. По словам Турчака, «действия, которые были совершены сегодня ночью, находятся за гранью здравого смысла и нарушают все нормы международного права». «Самый адекватный ответ на подобные акции — укрепление нашего взаимодействия, и не только парламентского», — добавил он.

Секретарь Генсовета «Единой России» также заявил, что перед РФ и Сирией «стоят задачи укрепления экономического взаимодействия».