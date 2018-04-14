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Эксперт считает, что перехват сирийскими ПВО 71 ракеты из 103 — блестящий результат
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Эксперт считает, что перехват сирийскими ПВО 71 ракеты из 103 — блестящий результат 

ТАСС 59 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Перехват сирийскими средствами противовоздушной обороны большей части ракет, выпущенной США и их союзниками — блестящий результат. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал субботу бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС России Александр Горьков.
"Сегодняшнюю дату надо записать золотыми буквами в историю развития войск противовоздушной обороны Сирии", — сказал эксперт.
Произведенная в СССР в 60-х годах техника «показала достаточно высокую эффективность», хотя и «была предназначена совершенно для других целей», отметил Горьков. «Умные американские ракеты нарвались на интеллект 60-х годов», — добавил он.
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, удалось сбить 71.
Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.
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