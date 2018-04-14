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На Сирию обрушились «Торнадо» и «Тени шторма»
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На Сирию обрушились «Торнадо» и «Тени шторма» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Во время ударов по Сирии было задействовано четыре британских истребителя-бомбардировщика «Торнадо», пишет "Нью-Йорк Таймс". Самолеты выпустили крылатые ракеты «Сторм Шэдоу». Мишенью стал объект недалеко от Хомса. Целями США и союзников, по разным данным, стали до девяти объектов.
Впрочем, в министерстве информации Сирии заявили, что западные СМИ преувеличивают масштабы ракетной атаки. Ведомство призвало жителей осторожно относиться к информации, которая сейчас появляется в газетах и на телеканалах. Агентство «САНА» передало, что воздушное пространство в районе Латакии, Тартуса, Алеппо и Хасеке ударами западной коалиции не затронуто.
О ракетах Storm Shadow — в справке канала «Россия 24».
Storm Shadow — авиационная крылатая ракета англо-французской разработки, производство MBDA. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALPEG. Разработка проекта началась в 1995-м году. Первые успешные стрельбы прошли во Франции в конце декабря 2000 года. Поступила на вооружение в 2002 году.
Технические характеристики ракеты: масса — 1300 килограммов, дальность — свыше 250 километров, скорость 1000 километров в час.
После запуска расчет траектории осуществляется бортовым компьютером. Алгоритм использует систему GPS и режим сопоставления местности в районе цели с образцом в памяти ракеты.
На конечном участке полета для захвата цели включается система инфракрасного самонаведения боеголовки.
Ракета в боевых целях была впервые использована в 2003 году в Ираке армией Великобритании.
В настоящий момент Storm Shadow стоит на вооружении в Великобритании, Франции, Италии, Греции, ОАЭ и Саудовской Аравии.
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