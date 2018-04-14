Управляемые бомбы бессильны перед советским оружием

Великобританией и Пентагон отрапортовал об успешном поражении всех поставленных целей в Сирии , а Дональд Трамп назвал удар по Сирии, нанасенный США Францией , «совершенно исполненным». Но так ли это? Данные заявления больше похожи на истерику США на фоне сообщзений о том, что сирийские ПВО успешно перехватили большую часть ракет, выпущенных США и их союзниками.

Управляемые бомбы против советских ракет

Ракетный удар по территории Сирии был нанесен в период с 3:42 до 5:10 по московскому времени. Российские ПВО на базах Тартус и Хмеймим зарегистрировали пуски ракет с кораблей и самолетов США и Великобритании. Авиация Франции в ударе не участвовала. ВВС США действовали самолетами F-15 и F-16, авиация Великобритании — самолетами Tornado. Они заходили на цели со стороны Средиземного моря. Что касается флота США, то корабли «Лабун» и «Монтерей» били из акватории Красного моря. Стратегические бомбардировщики B-1B заходили на объекты из района Эт-Танф. Франция задействовала флот, истребители Rafale и Mirage, а также самолеты-заправщики и «летающие радары».

На Сирию упали управляемые авиабомбы, а по Дамаску выпустили ракеты класса «воздух-земля». Ракетно-бомбовому удару подвергся ряд сирийских военных аэродромов, промышленных и научно-исследовательских объектов. Всего 103 крылатые ракеты, в том числе, морского базирования Tomahawk. Две трети из них сбили сирийские средства ПВО, созданные еще в Советском Союзе. Эксперты уверены, что сирийцы могли сбивать американские Tomahawk «прадедушкой» «Бука-М2» — «Квадратом» — экспортное название советского зенитно-ракетного комплекса «Куб». Он был выпущен более 30 лет назад, но весьма успешно применялся на Ближнем Востоке.

Американцы и Великобритания били, в том числе, по сирийским авиабазам. По аэродрому Дювали выпустили 4 ракеты, все сбиты. Аэродром Думайр — 12 ракет, тоже сбиты. До аэродромов Блей и Шайрат тоже не долетел ни один Tomahawk. Из 16 ракет, выпущенных по аэродрому Хомс, уничтожено 13. Три десятка Tomahawk ударили по населенным пунктам Барза и Джарамани — семь сбито. По словам российских военных, налицо доказательство высокой эффективности в том числе советского оружия и отличной выучки военных Дамаска, в подготовке которых участвовали российские специалисты.

"Российские силы противовоздушной обороны были переведены в боевой режим работы. Истребительная авиация осуществляет дежурство в воздухе. Ни одна из крылатых ракет в зону российских средств ПВО не входила. Наши противовоздушные комплексы не применялись. Считаем, что данный удар — не ответ на мнимую химическую атаку, а реакция на успехи сирийских вооруженных сил в борьбе по освобождению своей территории от международного терроризма. Факт американской агрессии свидетельствует о незаинтересованности США в объективности проводимого расследования, стремлении сорвать процесс мирного урегулирования в Сирии и дестабилизировать обстановку в ближневосточном регионе и не имеет ничего общего с заявленными целями в борьбе с международным терроризмом", — заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-полковник Сергей Рудской

"Сирийскими средствами ПВО, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, успешно отражены удары авиационных и морских средств и поражения. Перехвачена 71 крылатая ракета", — добавил Рудской.

США использовали ракеты 10-летней давности

Польшу и США в ходе атаки на военные и гражданские объекты на территории Сирии впервые применили в боевых условиях крылатые ракеты типа AGM-158 JASSM, пишет The Drive. Ракеты загрузили в стратегический бомбардировщик B-1B, который участвовал в налете. «Этот вылет означает первое боевое применение этого оружия», — пояснили авторы портала. AGM-158 JASSM состоят на вооружении ВВС США с 2009 года, они также поставлялись на экспорт в Австралию Финляндию . Разработка этих ракет началась в 1995 году, производство — в 1998-м. Носителями JASSM могут служить как американские бомбардировщики, так и истребители F-15, F-16 и истребитель-штурмовик F/A-18. Дальность полета основной модификации AGM-158A JASSM составляет 370 километров, продвинутого варианта AGM-158B JASSM (ER) — 1000 километров. Стоимость одной ракеты в зависимости от модификации варьируется от 850 тысяч до 1,35 миллиона долларов.

Сирийцы отвечали современными средствами поражения

«В отражении налета участвовали сирийские ПВО. Использовалось два типа средств воздушного нападения: аэробаллистические ракеты, которые запускались с самолетов и крылатые ракеты Tomahawk, которые запускались и с самолетов, в том числе с бомбардировщиков B-1B, и с кораблей. Сбито то и другое», — сказал бывший заместитель командующего войсками ПВО Сухопутных войск России генерал-лейтенант Александр Лузан. Он особо подчеркнул, что сирийское ПВО достаточно мощное. Главной ударной силой стал новейший многоканальный зенитный ракетный комплекс «Бук-М2», который Сирия успела купить у России незадолго до начала гражданской войны. До этого Дамаск располагал комплексом «Бук-М1».

«Важный момент в том, что в состав «Бука-М»2 кроме самоходной многоканальной огневой установки входит радиолокатор подсвета и наведения (РПН), который оснащен высоко поднимаемой антенной — 22,5 метра за две минуты. Это расширяет зону поражения по крылатым ракетам, действующим на предельно малых высотах. Если все другие средства ПВО, не имеющие высоко поднятой антенны, могут стрелять по крылатой ракете, летящей на высоте 15 метров в радиусе 12-15 километров, то «Бук-М2» позволяет стрелять на дальность 40-42 километра. То есть за время подлета крылатых ракет к цели он может провести несколько циклов стрельбы. Каждая самоходная огневая установка «Бук-М2» обеспечивает одновременный обстрел четырех целей. В дивизионе шесть установок и РПН. За один залп дивизион способен сбить 24 крылатых ракеты, а так как зоны поражения вынесены вперед, то — 30-40 ракет», — пояснил эксперт.

Также перед началом гражданской войны Сирия приобрела у России «Панцири-С1». Этот комплекс обладает малым временем реакции, поэтому успевает эффективно обстрелять крылатую ракету на близкой дистанции. По оценке эксперта, именно «Панцири» и «Буки-М2» стали основными средствами уничтожения ракет противника.

В свою очередь экс-командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко завил, что количеством перехваченных ракет сирийские защитники показали не просто высокий, а фантастический результат. «Эффективность удара (Западной коалиции) получается невысокой», — сказал Горбенко, добавив, что на дальних подступах работали сирийские «Буки», а также комплексы С-75 и С-200, «а ближе к целям наиболее эффективны были „Панцири“.

Почему средства ПВО не рассматривались западной коалицией как мишень

При реальном конфликте именно эти системы становятся целью номер один. По мнению Александра Лузана, таким образом США и союзники лишь создали „большой шум“, причем не в первый раз. „Был уже удар по сирийскому аэродрому. Тогда они запустили 58 „Томагавков“. Из них 38 было сбито, а те, которые долетели до аэродрома, никаких ощутимых уронов не нанесли, потому что на следующий день с этого аэродрома начали взлетать самолеты. Поэтому и на этот раз преследуется пропагандистская цель“, — сказал он.

Лузан подчеркнул, что средства ПВО можно поразить противорадиолокационными ракетами типа AGM-88 HARM с дальностью пуска порядка 50-60 километров. „На такую дальность нужно подойти носителю, то есть самолету F-15 или F-16. Это значит подставить носитель под удар ПВО. Поэтому они пошли по самому простому пути: применили дальнобойные крылатые ракеты, для пуска которых не требуется входить в зону поражения средств противоракетной обороны. А дальше будь что будет“, — пояснил специалист.