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Турцию заподозрили в двойной игре
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Турцию заподозрили в двойной игре в отношении России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Власти Турции ведут в Сирии двойную игру, то позиционируя себя сторонниками России, то переходя на сторону Запада и оставаясь при этом членом НАТО, заявил европейский эксперт по геополитике и Ближнему Востоку, глава Geopol Consulting Александр дель Валь.
По его мнению, Турция «занимается шантажом в отношении обеих сторон». Эксперт полагает, что целью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана является «статическое повышение веса своей страны», а для этого он «заигрывает с теми, кто больше даст».
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«То Россия предоставляет ему гарантии в отношении курдов в Сирии, то западники помогают ослаблять сирийский режим, поскольку он является его противником», — сказал эксперт РИА «Новости».
Вместе с тем, уверен Александр дель Валь, Турция как партнер «неконтролируема».
«Я могу поспорить, что русские еще испытают разочарование от своего тактического союза с господином Эрдоганом», — выразил уверенность европейский эксперт.
По его мнению, Эрдоган является «самым опасным человеком в мире, который настроен очень националистически».
Ранее в субботу Анкара заявила, что являлась посредником между Вашингтоном и Москвой перед ударами США и их союзников по Сирии. При этом Анкара выразила удовлетворение американскими, британскими и французскими ракетными ударами, которым, как сообщала газета ВЗГЛЯД, был дан фантастический отпор сирийскими ПВО.
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