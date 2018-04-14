Наталья Комарова продолжает работу в Сирии в составе официальной российской делегации 

Делегация России, в состав которой входит губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, находится в сирийском городе Арбин. Уже неделя, как он освобожден от боевиков. Россияне прошли по разрушенному городу, пообщались с местными жителями.
«В 7 утра посетили Восточную Гуту — города Харасту и Арбин, полностью освобождённый от террористов. Много разрушений. Очень много семей с детьми. Обстановка в целом спокойная, если инспекторы ОЗХО, заинтересованы в установлении истины, они могут приехать сюда и работать здесь», — сказала Наталья Комарова.
Сегодня был нанесен ракетный удар по Сирии. «Рано утром нас разбудили звуки разрывов. Работала сирийская ПВО, отражавшая нападение западных стран. У нас все хорошо. Российская делегация продолжает работать по программе», — прокомментировала губернатор Югры.
Отметим, в рамках поездки запланированы встречи с председателем Народного совета Сирии Хаммудом Сабагом, муфтием Ахмадом Бадреддином Хассуном и патриархом Антиохийским и всего востока Иоанном Х. Планировалось подписание соглашения о сотрудничестве между «Единой Россией» и Партией арабского социалистического возрождения (ПАСВ или партия Баас), которая находится у власти в Дамаске с 1963 года, а также встреча с президентом Сирии Башаром Асадом.