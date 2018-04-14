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WSJ: Трамп нацелен на «более решительный ответ» по Сирии
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WSJ: Трамп нацелен на «более решительный ответ» по Сирии 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
Журналисты The Wall Street Journal, сославшись на источник в правительстве, заявили о том, что обсуждая с советниками ситуацию в Сирии, американский президент отстаивает более жесткие ответные меры, которые смогли бы в той или иной степени нанести ущерб России и Ирану.
По словам информатора, Трамп обратился к экспертам военных ведомств с призывом согласиться на более решительный удар, чем тот, который «они считают разумным». Президент испытал недовольство более мягкими вариантами, которые предложило его окружение. «Трамп выступал за такую атаку, которая не только наказала бы сирийский режим, но и заставила бы заплатить двух ее иностранных покровителей — Россию и Иран», — отмечается в публикации.
Обсуждая возможности внешней политики с министром обороны Джеймсом Мэттисом, глава Белого дома настаивает на том, чтобы Мэттис «расширил рамки» собственных полномочий по данному вопросу.
По версии собеседника газеты, один из рассмотренных вариантов подразумевал нанесение удара уже ночью в четверг, но Мэттис отменил подобные действия, опасаясь усугубления обстановки. Администрация Белого дома прилагает все усилия, чтобы получить поддержку своих союзников. Правительство США намерено продолжить обсуждать острый вопрос сегодня.
Накануне эксперт из Пентагона предположил, что США не станет усугублять напряженные отношения с Россией решительными действиями в Сирии. По мнению специалиста, Америка постарается избежать ударов, которые могли бы задеть военных из России.
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