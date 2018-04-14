WSJ: Трамп нацелен на «более решительный ответ» по Сирии

По словам информатора, Трамп обратился к экспертам военных ведомств с призывом согласиться на более решительный удар, чем тот, который «они считают разумным». Президент испытал недовольство более мягкими вариантами, которые предложило его окружение. «Трамп выступал за такую атаку, которая не только наказала бы сирийский режим, но и заставила бы заплатить двух ее иностранных покровителей — Россию и Иран», — отмечается в публикации.

Обсуждая возможности внешней политики с министром обороны Джеймсом Мэттисом , глава Белого дома настаивает на том, чтобы Мэттис «расширил рамки» собственных полномочий по данному вопросу.

По версии собеседника газеты, один из рассмотренных вариантов подразумевал нанесение удара уже ночью в четверг, но Мэттис отменил подобные действия, опасаясь усугубления обстановки. Администрация Белого дома прилагает все усилия, чтобы получить поддержку своих союзников. Правительство США намерено продолжить обсуждать острый вопрос сегодня.