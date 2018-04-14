США и союзники нанесли удары по Сирии 

Об этом сообщили силовые ведомства и руководство стран.
В Пентагоне сообщили, что Вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли авиаудары по ряду объектов в Сирии, которые в США считают связанным с разработкой и использованием химического оружия.
Елисейский дворец опубликовал видео возвращающихся с заданий самолетов.
Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l'arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron: https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC
— Élysée (@Elysee) 14 апреля 2018 г.
В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что удар был нанесен и в интересах ее страны.
Сенат США разделился по поводу атаки на Сирию. Как отметил сенатор Тим Кейн, действия США являются незаконными, так как Дональд Трамп не получал разрешение на проведение военной операции. Сенатор Джек Рид, в свою очередь, отметил, что американский президент загнал себя в угол в результате атаки сирийских объектов.
Как сообщают источники РИА Новости, в результате удара пострадало мирное население Сирии.
Россия горячо осудила произошедшее.