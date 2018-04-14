Марин Ле Пен осудила удар по Сирии 

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен осудила ракетный удар по Сирии, нанесенный США, Великобританией и Францией. Свою позицию она выразила в социальной сети Twitter.
"Удары по Сирии ставят нас на путь с непредсказуемыми и потенциально необратимыми последствиями. Франция снова теряет шанс появиться на международной арене как независимая и сбалансированная сила", — написала Ле Пен в микроблоге.
Напомним, в ночь на 14 апреля страны западной коалиции, по данным Генштаба САР, выпустили около 110 ракет по целям в Дамаске и вне города. «Ущерб от ударов, нанесенных по сирийской территории, ограничивается только материальными потерями», — проинформировали в Генштабе. Системы ПВО перехватили большинство ракет. Однако одна из них попала в здание, где располагался научно-исследовательский центр и лаборатории. Еще одна, нацеленная на военную базу рядом с Хомсом, отклонилась от цели и взорвалась, ранив трех мирных жителей.
В МИД Сирии назвали актом агрессии и нарушением международного права ракетно-бомбовый удар США, Великобритании и Франции по своей территории.
Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски». Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. В субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.