Болтон призывает создать новую «арабскую коалицию», которая займет место Америки в Сирии

В конце марта американский президент Дональд Трамп объявил, что хочет вывести США из Сирии , поскольку они там не добились ничего, но потратили миллиарды американских долларов, а также потеряли много людей. Но достаточно одной постановочной «химической» атаки, не имеющей никаких доказательств, и он вдруг наносит по Сирии военный удар вместе с союзниками Британией и Францией

Удар был ограничен всего несколькими целями, где предположительно разрабатывалось, производилось и хранилось химическое оружие. Но вначале Трампу очень хотелось, и он был готов нанести удары по всему, что доставляет США неприятности в Сирии. Однако министр обороны Мэттис отговорил его, убедив сократить перечень целей, так как в ходе масштабного удара в Сирии могли пострадать русские.

Но Трамп заявляет, что он по-прежнему хочет вывести из Сирии американские войска. Таким образом, он одновременно сел на двух лошадей, поскольку инициировал наш военный удар по Сирии. А что если свергнуть Асада в Сирии, вывести оттуда наших парней (поскольку именно за это он выступал в ходе предвыборной кампании, и именно это повторил в прошлом месяце) и одновременно сохранить лицо? Почему бы не сделать и то, и другое? Почему бы не вывести наших парней, и одновременно не отстоять американские и израильские интересы в Сирии?

У нас в регионе по-прежнему есть союзники, желающие ухода Асада и помогающие нам финансировать и обучать «умеренных», которые с радостью согласились бы хоть на какую-то помощь в своей проигрышной борьбе. Отсюда появилась идея создать арабскую коалицию в составе региональных союзников США, которые могут разместиться там, где сохраняет свое присутствие Америка, и которые могут продолжить ее действия. Похоже, что это выигрышное предложение для всех.

И тут на сцене появляется Джон Болтон , новый министр войны, массовой гибели и разрушений. Пардон, советник по национальной безопасности. Болтон на протяжении нескольких лет страстно призывает нас просто взять и осуществить вторжение в Сирию и Иран , чтобы они не мешали нашим «национальным интересам». Теперь Болтон пошел в новую кавалерийскую атаку, стремясь создать «арабскую коалицию», которая займет место Америки в Сирии, чтобы американцы ушли и сэкономили часть своего финансового и политического капитала. Белый дом также пообещал «весомое вознаграждение» тем арабским странам, которые отправят в Сирию свои войска.

Кувейт, Оман, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и На сегодня в список возможных членов новой «коалиции» вошли Саудовская Аравия Египет . А поскольку американские действия в регионе нам выдают за гуманитарную операцию — ну, типа спасения белых медведей, то наши региональные союзники Саудовская Аравия, Катар и Кувейт, у которых блестящая репутация отважных гуманистов, преодолевающих любые непреодолимые преграды ради защиты прав человека, это как раз то, что нужно для избавления сирийского народа от «монстра» Асада и террористов, которых мы вооружаем, обучаем и финансируем с самого начала гражданской войны в Сирии в 2011 году.

Американские официальные лица упорно пытались и пытаются добиться от этих мусульманских стран создания такой региональной коалиции, но пока им не удается достичь этой цели. Как сказал официальный представитель возглавляемой США коалиции в Сирии полковник Райан Диллон (Ryan Dillon) решение об участии или неучастии, и на каком уровне, будут принимать сами кандидаты. Он заявил: «Что касается коалиции и отдельных стран, которые направляют силы в Сирию по своей заявке, то мы их не называем, но с уважением отнесемся к их просьбе, будь это заявка на осуществление авиационное поддержки, на отправку инструкторов, на осуществление наземной поддержки. Пусть эти страны сами решают, какой вклад будут вносить, пусть сами делают объявления об этом».

Саудовцы пришли в экстаз от этой идеи, поскольку они настаивали на отправке своих войск в Сирию со времен Обамы, но мир отнесся к этому не очень тепло. Саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр (Adel al-Jubeir) заявил на совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем ООН Эр-Рияде : «Мы с самого начала сирийского кризиса ведем с США переговоры об отправке туда своих войск».

Кроме того, на своем участии в этой инициативе настаивает советник ОАЭ и американский учредитель компании «Блэкуотер» Эрик Принс (Erik Prince), поскольку среди наемников будут американцы, не являющиеся официальными военнослужащими. Это позволит Трампу продолжать борьбу с Асадом, одновременно утверждая, что американские парни не проливают свою кровь.

Комментарии читателей

John Mason Еще один Йемен . Я полагаю, что никто не спросил согласия Сирии, России и Ирана вместе с «Хезболлой» . Пора Сирии и ее союзникам взяться за дело всерьез и прекратить нянчиться с США. Надо предъявить им ультиматум: убирайтесь, или будете атакованы.

Hamletquest Болтон психопат из психопатов. Сам уклонился от службы, но бешено разжигает военную истерию. Он угроза всему человечеству. Ему явно не место среди нас. Как такие люди постоянно ратуют за войны и убийства, хотя сами ничем не рискуют?

Guy Сирия суверенная страна. Кто дал Америке право даже думать о таком. Они говорят как завоеватели, делящие страны промеж друзей. Убирайтесь из Сирии, и занимайтесь своими делами у себя дома!