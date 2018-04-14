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Саблин: Специалисты ОЗХО смогут работать в Думе
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

Саблин: Специалисты ОЗХО смогут работать в Думе 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В результате ракетных ударов центр Дамаска не пострадал. Там сейчас находится делегация РФ во главе с координатором группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрием Саблиным.
Россияне прибыли в столицу в пятницу, до этого ее участники посетили Хомс и Пальмиру. В ходе ночной атаки с воздуха они не пострадали и продолжат свою работу в арабской республике, передает ТАСС.
"Сегодня мы посетили Восточную Гуту, здесь нет никаких препятствий для прибытия ОЗХО для проверки сообщений о химической атаке в городе Дума", — сообщил Саблин. Прокомментировал он и ракетные удары по Сирии. «Исключительная» нация напрасно думает, что способна испугать сирийский народ. Сирийцы будут защищать свою родину. В свою очередь мы продолжим работать по своей программе", — подчеркнул политик.
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