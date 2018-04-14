Франция выступила за создание в ООН механизма по расследованию в Сирии

МОСКВА , 14 апр — РИА Новости Франция и ее партнеры в субботу возобновят усилия в ООН для создания международного механизма по установлению ответственных в химических атаках, в которых страны Запада обвиняют сирийские власти. Соответствующее сообщение опубликовал Елисейский дворец.

"Франция и ее партнеры возобновят в субботу усилия в ООН, которые позволят создать международный механизм по установлению ответственных, не позволят им уйти от ответственности и предотвратить повторение подобных инцидентов со стороны сирийского правительства", — говорится в коммюнике.

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