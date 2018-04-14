Ещё
Франция выступила за создание в ООН механизма по расследованию в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Франция выступила за создание в ООН механизма по расследованию в Сирии 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Франция и ее партнеры в субботу возобновят усилия в ООН для создания международного механизма по установлению ответственных в химических атаках, в которых страны Запада обвиняют сирийские власти. Соответствующее сообщение опубликовал Елисейский дворец.
"Франция и ее партнеры возобновят в субботу усилия в ООН, которые позволят создать международный механизм по установлению ответственных, не позволят им уйти от ответственности и предотвратить повторение подобных инцидентов со стороны сирийского правительства", — говорится в коммюнике.
За развитием событий следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
РИА Новости: последние новости
Сирийские системы ПВО отражают удары США, Франции и Великобритании "Глупый Обама, не атакуй Сирию": как изменилась позиция Трампа Минобороны заявило о давлении Лондона на "Белые каски" для провокации в САР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп отдал приказ ударить по Сирии198
Китай встанет на сторону России32
«Это катастрофа для США»36
Названа причина нанесения удара по Сирии52
РФ «принудят заплатить» за Сирию239
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение