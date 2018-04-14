СМИ сообщили о пострадавших от обстрела боевиков к югу от Дамаска

МОСКВА , 14 апр — РИА Новости . Четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрела боевиков в лагере Ярмук на юге Дамаска , передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник в полицейском управлении Дамаска.

"Террористы группировки ИГ*, дислоцированные в лагере Ярмук сегодня после полудня запустили три снаряда, упавших на жилое здание напротив больницы ар-Рахма… в лагере Ярмук, в результате чего были ранены четыре мирных жителя, в том числе двое детей с ранениями разной степени тяжести", — заявил источник.

Лагерь Ярмук, предназначенный для размещения палестинских беженцев, был создан в 1957 году в южных предместьях Дамаска. Сейчас там проживают около 18 тысяч человек. В начале апреля 2015 года боевики ИГ* захватили большую часть палестинского лагеря. С тех пор стычки в этом районе между сторонниками ИГ* с одной стороны и террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» * и союзными ей отрядами «Аль-Бурак» с другой значительно участились.

* Запрещенные в России террористические организации