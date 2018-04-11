Ещё
Генерал ВСУ признал, что Порошенко исполняет волю США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генерал ВСУ признал, что Порошенко исполняет волю США 

РИА Новости 11 апреля 2018
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Бывший замначальника Генштаба ВСУ Юрий Думанский в эфире телеканала NewsOne заявил о том, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе Киев руководствуется решениями США.
Так, требования президента Петра Порошенко касательно размещения миротворцев ООН на востоке страны непосредственно согласуются со спецпредставителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером, подчеркнул Думанский.
"Мы находимся в состоянии переговорного процесса. Не мы, Украина, а за нас решает третий внешний игрок, который представляет США — Волкер. И он решает проблему с Российской Федерацией на уровне переговоров", — заметил генерал-лейтенант.
И уже после этого, по словам военного, Порошенко предпринимает согласованные с США меры по разрешению конфликта в Донбассе.
"А дальше запускаются соответствующие процессы — то, что мы наблюдаем непосредственно, — поездки президента в Турцию, Германию, где поднимается один из вопросов по регулированию этого конфликта", — отметил Думанский.
Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки между сторонами конфликта до сих пор продолжаются.
Сейчас украинские власти добиваются введения на восток Украины миротворцев ООН. По мнению Киева, «голубые каски» должны разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Владимир Путин поддержал идею отправки миротворческой миссии на восток Украины. Однако, по его словам, в их задачу входит только обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ, а располагаться они должны на линии соприкосновения.
РИА Новости: последние новости
Сирийская армия нашла химическую лабораторию боевиков в пригороде Дамаска Sky News прервал эксперта, назвавшего химатаку в Думе бесполезной для Асада Эксперт рассказал о возможных планах сирийской армии после Восточной Гуты
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»1142
Госдеп заступился за Британию98
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ479
Россия отказывается от SWIFT556
Аресту пожилой россиянки в Мюнхене нашли объяснение24
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение