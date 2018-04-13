Российские военные подтвердили отсутствие следов химоружия в Думе

"Нам точно известно, что главарям сирийских вооруженных группировок отданы приказы начать наступление после возможной силовой акции. Неужели очередной виток хаоса затевается только ради этого? Предлог — предполагаемое применение отравляющих веществ в сирийском городе Думе 7 апреля", — сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По словам Небензи, Запад назначил виновных не только до начала расследования, но и до установления самого факта химической атаки. Но США продолжают твердить заученную мантру.

"Недавний случай применения Асадом отравляющего газа против населения Думы было не первым, вторым, третьим и даже не сорок девятым. По оценкам США, Асад применял химическое оружие в сирийской войне, по меньшей мере, 50 раз. По оценкам общественности — до 200 раз", — заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли

Американскую коллегу поддержала представительница Великобритании , прямо дав понять: Соединенное королевство готово принять участие в силовой акции против Сирии.

"Кабинет министров пришёл к выводу о необходимости мер для сдерживания применения химического оружия. То, что происходит в Сирии, стало последним примером в опасной хронологии игнорирования международного права и неуважения международных институтов со стороны России", — говорит постпред Великобритании Карен Пирс

Эту воинственную риторику пытается охладить генеральный секретарь ООН.

"Серьезность недавних обвинений требует тщательного расследования с участием независимых экспертов. В этой связи я выражаю свою поддержку ОЗХО и ее миссии по установлению обстоятельств произошедшего. Миссия должна получить полный доступ всюду без каких-либо ограничений и препятствий. Я принимаю во внимание, что сирийское правительство просило провести расследование и взялось содействовать ему", — заявил генсек ООН Антониу Гутерриш

Заседание Совета безопасности проходит еще до того, как инспекторы ОЗХО добрались до сирийского города Дума. Лишь в субботу они должны собрать образцы грунта и воздуха в городе, где якобы применялись отравляющие вещества. Едут эксперты, как отмечает российская сторона, «без энтузиазма» и под давлением Москвы Дамаска . И это вполне объяснимо.

Сергей Лавров. "Никаких подтверждений применения химического оружия наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили. Более того, у нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка очередная. И к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании", — сказал глава Минобороны

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пятницу назвал эту страну.

"С 3 по 6 апреля на представителей так называемых «Белых касок» оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации. «Белым каскам» указывалось, что именно с 3 по 6 апреля боевиками группировки «Джейшиш аль-Ислам» (организация запрещена в России) будет проведена серия мощных артиллерийских обстрелов города Дамаск. Это вызовет ответную реакцию правительственных войск, которой «белокасочники» должны воспользоваться для осуществления провокации с якобы химическим оружием", — заявил он.

Западные СМИ вовсю тиражировали информацию, что в химической атаке 7 апреля якобы пострадали 500 мирных жителей. В качестве главного доказательства приводится видеоролик, снятый в одной из местных больниц. Российским военным удалось найти медиков, попавших на кадры, и выяснить, что же произошло на самом деле.

"В городе разбомбили дом, к нам привезли пострадавших. У жителей верхних этажей были признаки удушья от дыма. В этот момент пришёл неизвестный. Он сказал, что это атака отравляющими веществами. Люди испугались, была борьба, родственники пострадавших стали поливать друг друга водой. Другие люди, которые не имеют медицинской подготовки, стали впрыскивать детям в рот лекарство от астмы. Мы не видели ни одного пациента с признаками отравления химическими веществами", — рассказал ординатор госпиталя Халиль Джейш.

Джеймс Мэттис. По горячим следам мнимой химатаки США сразу заявили о готовности нанести удар по позициям сирийских правительственных войск. При этом независимые эксперты обратили внимание на еще одну деталь: как и сейчас ровно год назад о химической атаке первым сообщило «Сирийское американское медицинское общество». И та атака в провинции Идлиб стала предлогом для мощного ракетного удара коалиции по сирийской авиабазе Эш-Шайрат. Тогда 60 крылатых ракет «Томагавк» унесли 16 жизней. Характерно, что «медицинское общество» было основано не в арабской республике, а в американском штате Иллинойс. В отсутствии у США весомых доказательств применения химического оружия признался даже глава Пентагона

СМИ уже удалось выяснить потенциальные мишени коалиции для ударов. Это сирийские военные аэродромы, научный центр и завод, где якобы производят химическое оружие. Однако решение о ракетном ударе, анонсированное Дональдом Трампом в начале недели, пока не принято.

Приведены в повышенную готовность и британские штурмовики на базе на Кипре . Детали возможного участия в военной операции Соединённого королевства премьер Тереза Мэй обсудила с лидерами Франции и США.

Мария Захарова. "Сейчас Германия и Франция, забыв о своём внешнеполитическом суверенитете, идут не курсом здравого смысла, а авантюрной дорогой «старшего брата». Но были и другие времена, когда именно принципиальность Москвы, которая не поддалась на шантаж пробирками, помогла Парижу и Берлину продемонстрировать дальновидность. Но тогда у Европы была своя сольная партия. Сейчас ей отведена роль бэк-вокала", — комментирует официальный представитель МИД России

В самой Думе, оказавшейся в центре международного конфликта, сейчас спокойно. Перестрелок не слышно. Работает российская военная полиция. Наша страна гарантирует специалистам ОЗХО полную безопасность. Миссия начнет работу через несколько часов.