Ещё
Турчинов не исключил точечных военных операций операций в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турчинов не исключил точечных военных операций операций в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов не исключают точечных «антитеррористических» операций в Донбассе после переформатирования нынешней военной операции.
Ранее в пятницу президент Украины Петр Порошенко заявил, что «антитеррористическая» операция в Донбассе завершится 30 апреля, и она будет изменена в Операцию объединенных сил.
"После того, как объединенный оперативный штаб начнет работать, когда вместо АТО будет уже военная операция, в конце концов мы будем говорить, что АТО выполнило свою задачу. Хотя я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться, в том числе и в том регионе, но они будут проводиться точечно. То есть так как они и должны проводиться согласно законодательству", — заявил Турчинов в интервью украинскому «Первому национальному» телеканалу.
Восемнадцатого января парламент Украины принял закон о реинтеграции Донбасса. Порошенко поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в Донбассе. В частности, планируется завершить «антитеррористическую» операцию (так в Киеве называют уже ведущуюся украинскими силовиками операцию в Донбассе) и начать военную операцию.
Порошенко 16 марта заявил, что режим «антитеррористической» операции в Донбассе завершен, введен режим «операции объединенных сил». Тогда же украинский президент назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил в Донбассе. Позже Порошенко заявил, что режим «антитеррористической» операции завершится в мае, а Наев пояснил, что пока только идет подготовка к смене операции на военную. По словам Наева, нынешняя операция продлится до тех пор, пока не будет подписан указ президента о новой военной операции.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
РИА Новости: последние новости
Армия Израиля рассказала о начиненном взрывчаткой иранском беспилотнике Sky News прервал эксперта, назвавшего химатаку в Думе бесполезной для Асада СМИ рассказали, куда отправляются выведенные из Восточной Гуты боевики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»926
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ391
Россия отказывается от SWIFT517
В Средиземное море вошел «Уинстон Черчилль»269
Вертолет с президентом Таджикистана «потерялся» в горах12
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение