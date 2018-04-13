Турчинов не исключил точечных военных операций операций в Донбассе

Ранее в пятницу президент Украины Петр Порошенко заявил, что «антитеррористическая» операция в Донбассе завершится 30 апреля, и она будет изменена в Операцию объединенных сил.

"После того, как объединенный оперативный штаб начнет работать, когда вместо АТО будет уже военная операция, в конце концов мы будем говорить, что АТО выполнило свою задачу. Хотя я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться, в том числе и в том регионе, но они будут проводиться точечно. То есть так как они и должны проводиться согласно законодательству", — заявил Турчинов в интервью украинскому «Первому национальному» телеканалу.

Восемнадцатого января парламент Украины принял закон о реинтеграции Донбасса. Порошенко поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в Донбассе. В частности, планируется завершить «антитеррористическую» операцию (так в Киеве называют уже ведущуюся украинскими силовиками операцию в Донбассе) и начать военную операцию.

Порошенко 16 марта заявил, что режим «антитеррористической» операции в Донбассе завершен, введен режим «операции объединенных сил». Тогда же украинский президент назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил в Донбассе. Позже Порошенко заявил, что режим «антитеррористической» операции завершится в мае, а Наев пояснил, что пока только идет подготовка к смене операции на военную. По словам Наева, нынешняя операция продлится до тех пор, пока не будет подписан указ президента о новой военной операции.