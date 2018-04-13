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Армия Израиля рассказала о начиненном взрывчаткой иранском беспилотнике
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Армия Израиля рассказала о начиненном взрывчаткой иранском беспилотнике 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что сбитый в феврале беспилотник, предположительно иранского происхождения, имел на борту взрывчатку.
"После анализа траектории полета, оперативных и разведданных о иранском беспилотном летательном аппарате, который проник в воздушное пространство Израиля 10 февраля, Армия обороны Израиля пришла к выводу, что иранский беспилотник был оснащен взрывчаткой и был предназначен для нападения на Израиль", — сообщила армия в Twitter.
Согласно заявлению, вооруженным силам удалось предотвратить нападение и устранить угрозу.
В начале февраля в ответ на вторжение беспилотника, опознанного как иранский, ВВС Израиля атаковали авиабазу в районе сирийской Пальмиры, а затем, потеряв истребитель от огня с земли, разбомбили еще дюжину целей в районе Дамаска, включая зенитные батареи и объекты «иранского военного присутствия» в Сирии.
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