В Сирии свыше 1,2 тысяч человек вернулись в свои дома за прошедшие сутки

Благодаря восстановлению разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни беженцы продолжают возвращаться в свои дома в Сирии

За прошедшие сутки более 1,2 тысячи человек смогли вернуться к местам прежнего проживания, сказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 190 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 520 человек, в Восточную Гуту — 580 человек», — уточнил генерал-майор.

Кроме того, Центр организовал благотворительную акцию в населенном пункте Маррат в провинции Дейр-эз-Зор. В ходе мероприятия граждане получили одежду. Жителям населенного пункта Сальхиях была доставлена питьевая вода.

Евтушенко отметил, что российские военные врачи оказали медпомощь 62 сирийцам, в числе которых 20 детей.

Всего на сегодняшний день 59 тысяч 583 жителя Восточной Гуты смогли вернуться из лагеря беженцев благодаря сирийскому правительству и Центру по примирению, отметил генерал-майор.