Sky News прервал эксперта, назвавшего химатаку в Думе бесполезной для Асада

По словам Шоу, выступавшего в прямом эфире, правительственные вооруженные силы Сирии в последнее время делают значительные успехи в борьбе с террористическими и радикальными группировками, и поэтому у официального Дамаска нет поводов к осуществлению химатаки.

"Я полагаю, что мы кое-что упускаем из вида… а именно — какой же мотив мог толкнуть Сирию на химическую атаку в это время и в этом месте. Сирийцы ведь побеждают", — отметил военный.

Он напомнил о заявлении американского генерала в конгрессе о том, что «Асад выиграл эту войну, и нам надо это принять», а также о публикации президента США Дональда Трампа в Twitter о скорой победе над террористической группировкой ИГ и последующем уходе американцев из Сирии.

"И вдруг мы получаем химическую атаку (в Думе — ред.)…" — попытался продолжить Шоу, однако ведущая не дала военному эксперту довести мысль до конца.

"Простите, нам очень жаль, вы ждали нас так долго, но мы должны прерваться. Очень сожалеем", — заявила ведущая, и связь с отставным генералом была прервана.

В конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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