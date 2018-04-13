Путин может отомстить за Сирию на Донбассе: раскрыт опасный сценарий Кремля

Президент РФ Владимир Путин в случае возникновения военных проблем в Сирии может попытаться отомстить, надавить на Запад и устроить обострение боев на Донбассе. Об опасном сценарии Кремля «Апострофу» рассказал координатор группы «Информационное сопротивление» нардеп Дмитрий Тымчук

Я не верю в ту версию, что если Путин серьезно отвлечется на Сирию, то на Донбассе будет полная деэскалация, россиянам будет не до Донбасса и так далее. Там действует налаженная система, поскольку российская армия — это не одна дивизия, которую можно использовать или там, или там.

В Сирии в основном кто используется? Их военно-космические силы, то есть авиация, и флот. На Донбассе ни одни ни другие не участвуют.

Вместе с тем на Донбассе налажена система обеспечения и управления боевыми действиями через штаб восьмой общевойсковой армии РФ , которая не имеет особого отношения к Сирии.

Соответственно, я не вижу прямой связи в том, что Путин должен выбирать Сирию или Донбасс. Ему ничто не будет мешать проводить какие-то действия в Сирии и одновременно поддерживать уровень эскалации на Донбассе.

Может ли Путин попытаться отыграться на Украине в случае поражения в Сирии? Это вполне возможно. Как следствие политического давления — если отходить от чисто военно-организационных вопросов и переходить в сферу политики — то вполне возможно, что эскалация на Донбассе будет для Путина средством политического давления. Я абсолютно не исключаю подобного сценария и, зная воинственный образ Путина, вполне вероятна эскалация на Донбассе в случае неудачи российских войск в Сирии. Это как раз в духе нынешней кремлевской верхушки.

Мы понимаем, что нельзя сравнивать российскую группировку в Сирии и те силы, которые могут использовать американцы. Американская военная мощь — это небо и земля по сравнению с российской. То есть у Путина не так много шансов что-то доказать в Сирии. С другой стороны, мы также видим, что Дональд Трамп не придерживается жесткой политики: начинается, что «мы обязательно ответим», потом что «мы, может быть, скоро ответим, а может быть, нескоро».

То есть в Белом Доме прекрасно понимают возможный сценарий противостояния с Кремлем, членом ядерного клуба, со всеми вытекающими возможными последствиями. Но если брать лишь использование обычных вооружений, то, понятное дело, Россия проигрывает по всем фронтам.