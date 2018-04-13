Ещё
Названы три помогающих террористам фактора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы три помогающих террористам фактора 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в рамках Московской конференции по международной безопасности перечислил факторы, которые способствуют деятельности международных террористических организаций.
Основными факторами, которые помогают террористам, являются нелегальная миграция, торговля наркотиками и интернет. Соответствующее заявление сделал секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе Московской конференции, посвященной проблемам международной безопасности. Как подчеркнул Патрушев, представители террористических организаций пользуются каналами нелегальной миграции для того, чтобы с их помощью осуществлять перемещение боевиков. Кроме того, он обратил внимание, что среда мигрантов-нелегалов благоприятствует ведению пропаганды терроризма, а также для вербовки новых членов экстремистских организаций. Кроме того, в ней создаются «спящие» террористические ячейки, которые, как полагает Патрушев, являются особенно опасными.
Секретарь Совбеза обратил внимание, что часть боевиков, участвовавших в боевых действиях в Сирии и Ираке, перебрасываются в европейские страны с целью подготовки терактов и вербовки новых сторонников, а также в Афганистан, государства Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанский региона. Он уточнил, что в первую очередь в зоне интересов экстремистских группировок находятся страны с ослабленными госинститутами, а также государства, внутри которых существуют различные межэтнические и межконфессиональные разногласия.
По оценке Патрушева, интернет способствовал существенному росту возможностей террористов по информированию и вербовке сторонников. Поэтому очень важно на международном уровне сосредоточить усилия на сотрудничестве и обмене информацией в этой сфере.
Также секретарь Совбеза указал на проблему незаконного оборота наркотиков, отметив, что она тесно связана с антитеррористической повесткой, так как средства от наркотрафика являются одним из главных источников финансирования террористов.
На Западе Москвы: последние новости
Выпуск №14-15 (501-502) Для пенсионеров организованы бесплатные сеансы посещения павильона «Космос» на ВДНХ Над вестибюлями станции метро "Солцнево" завершён монтаж "дачных домиков"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»342
Россия отказывается от SWIFT412
Умер юморист Андрей Жмакин87
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»569
Британия назвала «дикими» заявления Минобороны РФ78
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение