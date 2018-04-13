Названы три помогающих террористам фактора

Основными факторами, которые помогают террористам, являются нелегальная миграция, торговля наркотиками и интернет. Соответствующее заявление сделал секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе Московской конференции, посвященной проблемам международной безопасности. Как подчеркнул Патрушев, представители террористических организаций пользуются каналами нелегальной миграции для того, чтобы с их помощью осуществлять перемещение боевиков. Кроме того, он обратил внимание, что среда мигрантов-нелегалов благоприятствует ведению пропаганды терроризма, а также для вербовки новых членов экстремистских организаций. Кроме того, в ней создаются «спящие» террористические ячейки, которые, как полагает Патрушев, являются особенно опасными.

Секретарь Совбеза обратил внимание, что часть боевиков, участвовавших в боевых действиях в Сирии Ираке , перебрасываются в европейские страны с целью подготовки терактов и вербовки новых сторонников, а также в Афганистан , государства Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанский региона. Он уточнил, что в первую очередь в зоне интересов экстремистских группировок находятся страны с ослабленными госинститутами, а также государства, внутри которых существуют различные межэтнические и межконфессиональные разногласия.

По оценке Патрушева, интернет способствовал существенному росту возможностей террористов по информированию и вербовке сторонников. Поэтому очень важно на международном уровне сосредоточить усилия на сотрудничестве и обмене информацией в этой сфере.

Также секретарь Совбеза указал на проблему незаконного оборота наркотиков, отметив, что она тесно связана с антитеррористической повесткой, так как средства от наркотрафика являются одним из главных источников финансирования террористов.