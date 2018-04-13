Стивен Коэн: Американцы в Сирии погибнут 

Вот что в беседе с обозревателем телеканала Фокс Ньюс Такером Карлсоном (Tacker Carlson) сказал американский ученый, специалист по России, почетный профессор Принстонского и Нью-Йорского университетов Стивен Коэн (Stephen Cohen):
«Если русские погибнут, если Дамаск (столица Сирии) будет атакован, Россия ответит, используя при этом великолепное оружие, совершенно ни в чем не уступающее нашему… а отдельные люди говорят, что в некотором отношении их ракетные технологии лучше.
Россия нанесет удар, американцы в Сирии погибнут».
«Мы окажемся в такой ситуации, в которой мы вообще никогда не были с Россией, мы будем убивать друг друга… и при этом нужно учитывать, что обе нации обладают ядерным оружием.
Поэтому я обеспокоен как никогда раньше в моей жизни, по крайней мере, со времени Кубинского ракетного кризиса».