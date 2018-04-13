Стивен Коэн: Американцы в Сирии погибнут

«Если русские погибнут, если Дамаск (столица Сирии ) будет атакован, Россия ответит, используя при этом великолепное оружие, совершенно ни в чем не уступающее нашему… а отдельные люди говорят, что в некотором отношении их ракетные технологии лучше.

Россия нанесет удар, американцы в Сирии погибнут».

«Мы окажемся в такой ситуации, в которой мы вообще никогда не были с Россией, мы будем убивать друг друга… и при этом нужно учитывать, что обе нации обладают ядерным оружием.

Поэтому я обеспокоен как никогда раньше в моей жизни, по крайней мере, со времени Кубинского ракетного кризиса».