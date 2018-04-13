Национальный конгресс Гондураса одобрил перенос посольства в Иерусалим

"Единственная ветвь власти, которая ответственна за вопросы международных отношений, — исполнительная власть. В связи с этим направленность этого ходатайства в том, чтобы МИД рассмотрел перенос посольства Гондураса в Иерусалим", — приводятся в заявлении слова заместителя председателя парламента Антонио Риверы.

По данным издания Prensa, в Национальном конгрессе проект о переносе посольства поддержали 59 человек, 33 проголосовали против. Теперь проект должны рассмотреть представители исполнительной власти.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Гватемала в мае, практически одновременно с США , перенесет свое посольство в Иерусалим, и предсказал, что их примеру последуют новые страны. Отмечалось, что, «по оценкам израильских дипломатов, Гондурас, скорее всего, является одной из стран, которая предпримет такие же решения», как США и Гватемала.