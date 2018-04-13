Газуй, убивай

Война в Сирии длится уже почти семь лет. За это время сообщения о применении химического оружия той или иной стороной появлялись не раз. Практически неизменно после этого в медиа возникали активные обсуждения произошедшего, а дипломаты выражали свое возмущение либо «использованием химоружия», либо «гнусной провокацией с химоружием». Последствия подобных инцидентов если и имелись, то критичными не были. До сих пор наиболее опасным «ответом» для Башара Асада стала бомбардировка авиабазы Шайрат со стороны США . Американцы провели ее после химической атаки в населенном пункте Хан-Шейхун , ответственность за которую Вашингтон возложил на официальный Дамаск . Однако после инцидента в городе Дума 4 апреля последствия для правительства Сирии могут оказаться куда серьезней. Эксперты Directorate 4 совместно с «Лентой.ру» рассказывают историю химических атак в Сирии и пытаются выяснить, кто виноват в последней из них.

Вплоть до 2012 года Сирия отрицала наличие у себя химического оружия. Впрочем, это не помешало ей в 1993 году присоединиться к Конвенции о запрете химического оружия. По данным ЦРУ, в 2000-х годах Сирия производила несколько тонн боевых отравляющих веществ в год. Среди них — зарин, иприт и VX. Военно-воздушные силы Израиля неоднократно наносили удары по объектам и инфраструктуре, на которых велась разработка и производство отравляющих веществ.

Впервые официальный Дамаск признал наличие «химии» уже во время гражданской войны. Так, 23 июля 2012 года министерство иностранных дел Сирии заявило, что страна располагает химическим оружием, подчеркнув, что никогда не применит его против собственного народа. Спустя месяц президент США Барак Обама заявил, что применение такого оружия станет «красной линией», пересечение которой повлечет за собой военный ответ со стороны Вашингтона. Впоследствии Обама не раз упоминал «красную линию», но на прямое военное вмешательство так и не решился.

По данным организации Human Rights Watch, химическое оружие в Сирии применялось 86 раз. Другие источники называют немногим меньшие числа: в любом случае, речь идет о более чем 70 инцидентах.

Первым достоверным случаем использования химического оружия в Сирии следует считать атаку в Хан-эль-Асаль 19 марта 2013 года.

Тогда бойцы оппозиции из « Свободной сирийской армии » (ССА) штурмовали город Хан-эль-Асаль в провинции Алеппо. 19 марта ракета с зарином упала в южной части города — ее контролировали правительственные войска. В результате атаки погибли 19 гражданских лиц и один солдат сирийской армии, пострадали 124 человека.

Обе стороны сразу же обвинили друг друга. Дамаск заявил, что боевики изготовили самодельную ракету и нанесли удар по позициям сирийских войск. Противники Асада в показаниях разошлись. Некоторые утверждали, что ракета с зарином была запущена оперативно-тактическим ракетным комплексом «Эльбрус», другие заявляли, что ракету запустили с самолета у них на глазах.

Есть несколько вариантов применения боеприпасов с химическим оружием. Это самодельные мины с газом, сбрасываемые с вертолетов, бочки или специальные авиационные боеприпасы.

29 апреля 2013 года очевидцы сообщили: вертолет военно-воздушных сил Сирии сбросил в разных частях города так называемые «бочковые бомбы» — 200-литровые контейнеры, наполненные, как правило, взрывчатым веществом. Прежде правительственная армия нередко использовала данный вид боеприпасов для бомбардировок, но отравляющих веществ в них не было.

В этот раз все было иначе: на месте падения бочек образовывалось удушливое облако. В результате атаки погибла одна женщина со слабым здоровьем. 12 человек отравились, но быстро поправились. Среди пострадавших были два боевика ССА. Миссия ООН отрапортовала: в бочках был зарин.

21 августа 2013 года были совершены сразу две химические атаки — именно они унесли больше всего жизней. Ночью 21 августа Моадамия и Замалька в Гуте были обстреляны ракетами с зарином. От отравления газом погибли, по разным оценкам, от 281 до 1,7 тысяч человек (последнее — по заявлению ССА). В последующие дни 22-25 августа боеприпасами с зарином были атакованы солдаты правительственной армии в Баххариехе, Джобаре и Ашрафие-Сахнае. Тогда пострадали 45 военнослужащих. После атаки в Гуте руководство Сирии согласилось утилизировать химическое оружие.

Дамаск согласился уничтожить свои запасы химического оружия под присмотром международных наблюдателей исключительно благодаря давлению со стороны России . В силу этого все инциденты с боевыми отравляющими веществами Россия априори считает провокацией боевиков.

Однако противники официального Дамаска используют эту риторику в своих целях. Когда российские дипломаты заявляют о готовящейся провокации с отравляющими веществами, западные политики считают это попыткой «подстелить солому»: как правило, после таких заявлений инцидент с химическим оружием неизменно происходит. Это дает повод обвинить Москву и заявить, что на самом деле она хочет дать войскам Асада «зеленый свет» для применения запрещенного оружия, а заранее предупреждает лишь для того, чтобы свалить всю вину на вооруженную оппозицию.

Получается замкнутый круг, который российские власти разорвать не могут. А на все заявления, что химическое оружие было сирийцами уничтожено и все это действительно провокации, противники Дамаска отвечают, что часть запаса Асад все же спрятал и теперь использует его против мирных жителей.

В дальнейшем зарин почему-то перестал быть популярным для проведения химатак, зато широко начал использоваться хлор. Только в апреле 2014 года ССА заявила о 14 атаках хлором в разных частях Сирии, при которых погибли 11 человек и около 200 пострадали.

В июле 2014 года курдские силы самообороны пожаловались мировому сообществу, что запрещенное в России «Исламское государство» применяет против них иприт. Якобы джихадисты нашли химическое оружие Саддама Хусейна, которое за 10 лет не смогли найти США, и применили его в Сирии. Спустя год, в июне 2015-го курды вновь заявили, что ИГ травит их все тем же ипритом. Однако ни одно из этих сообщений не нашло подтверждений. Все это так и осталось на страницах таблоидов, которым никакие доказательства не нужны. Да и общая ситуация такова, что кто угодно может обвинять ИГ в чем угодно, а сомневающихся легко записать в сторонники группировки.

Про зарин вспомнили весной 2017 года: 30 марта появилось сообщение о бомбардировке Латамны (провинция Хама) боеприпасами с зарином. Никто не погиб, но 70 человек пострадали. Спустя неделю госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в том, что она не может контролировать Сирию в вопросе использования химического оружия. А 4 апреля в населенном пункте Хан-Шейхун в Идлибе был нанесен авиаудар бомбами с зарином по позициям запрещенной в России «Хайат Тахрир аш-Шам». Погибли 74 человека, более 500 пострадали.

Вскоре после этого Министерство обороны России выдвинуло версию, что сирийские военно-воздушные силы разбомбили склад террористов с химическим оружием. США в эту историю не поверили и 7 апреля выпустили 59 ракет «Томагавк» по авиабазе Шайрат, откуда якобы и вылетели самолеты с химоружием для бомбардировки Хан-Шейхуна. Это стало первым реальным ответом Трампа на пересечение «красной линии», прочерченной еще Обамой.

Оппозиционные активисты и пропагандисты группировок сразу же возложили ответственность за химическую атаку в Хан-Шейхуне на правительственные войска. По словам очевидцев, именно самолет Су-22 военно-воздушных сил Сирии сбросил бомбу с химическим зарядом на район Шамали, от которой погибли 50 человек и еще 300 пострадали.

Россия и Сирия признали, что удар был нанесен сирийской стороной, но не совпадало время и обстоятельства. Россия заявила, что Су-22 сбросил бомбу на объект боевиков между 11 и 12 часами по местному времени, тогда как местные жители заявляли о бомбардировке около 6 утра. Кроме того, российские военные пояснили, что военно-воздушные силы Сирии нанесли удар по технике и складу с оружием террористов, где помимо всего прочего «находились цеха по производству фугасов, начиненных отравляющими веществами». По словам официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, боеприпасы с химическими веществами с этого склада поставлялись напрямую на территорию Ирака . Верится в это с трудом.

Последующее расследование ОЗХО основывалось на опросах свидетелей, пострадавших, врачей и местных спасателей, которые предоставили организации фото— и видеоматериалы. Также организация сообщила, что образцы вещества из воронок были получены от боевиков и от сирийских властей. В обоих образцах ОЗХО обнаружила зарин.

Когда об атаке на Хан-Шейхун стало известно, активисты начали активно выкладывать первые кадры последствий атаки. Любые бомбардировки в жилых зонах абсолютно всегда сопровождаются фотографиями и видео — смартфоны с камерами достаточно распространены даже в Сирии. Кроме того, на место сразу пребывают экстренные службы, у которых также имеются при себе камеры. Подобные отчеты публикуют в том числе и так называемые «Белые каски» — спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом.

На опубликованных с места бомбардировки кадрах видны пострадавшие, испытывающие сильное удушье. Местные жители и прибывшие спасатели пытаются оказать им помощь. Пострадавших активно поливают водой, пытаясь провести элементарную дезактивацию.

Однако у большинства спасателей, за исключением «Белых касок», нет средств индивидуальной защиты. Их отсутствие вызывает поражение не только среди спасателей, но и среди медицинского персонала, что не раз отмечалось в докладах ОЗХО. Случается, что даже журналисты оппозиционных группировок ведут репортажи, используя лишь бумажно-марлевый респиратор.

Необходимо упомянуть и еще один случай. Через несколько часов после бомбардировки появилось видео из больниц города Биниш, расположенного в 55 километрах севернее от места химической атаки. На кадрах пострадавшим оказывают симптоматическую помощь, пытаясь стабилизировать их состояние. Главврач больницы рассказывает, что его учреждение полностью забито пострадавшими.

Вообще, почти все бомбардировки в Сирии освещаются довольно подробно. Помимо съемки непосредственных последствий атак, местные активисты стараются опросить всех свидетелей и очевидцев происшествия. И только затем они собирают первоначальные доказательства бомбардировки: фотографируют воронки, остатки боеприпасов, углы входа снарядов и так далее. При этом абсолютно все материалы выкладываются в сеть для придания огласки.

За время сирийской войны целями бомбардировок с применением химических боеприпасов становились разные провинции страны, но в основном западная ее часть. Атакам подвергались территории, контролируемые как боевиками, так и правительственной армией в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама и Дамаск.

В 2018 году сообщалось о трех химических атаках. В январе Рекс Тиллерсон вновь обвинил Россию в покрывательстве Сирии. Якобы 22 января правительственная армия применила хлор в Восточной Гуте. 5 февраля появились сообщения о бомбардировке Саракиба (Идлиб) боеприпасами с хлором. И, наконец, 7 апреля появились сообщения о применении химического оружия в Думе, от которого погибли 43 человека. Именно из-за этой атаки США готовятся нанести серию ударов по Сирии.

Использование химического оружия в Сирии — удобная тема для спекуляций. Помимо множества правозащитных организаций, работающих против сирийского правительства, тему химического оружия используют в своей риторике западные политики. Вне зависимости от достоверности представленных доказательств (если какие-либо доказательства в принципе предъявляются) тема химического оружия используется для нагнетания обстановки и оправдания тех или иных действий странами Запада.

Также это удобный инструмент для давления на Иран и Россию: «Если вы поддерживаете Башара Асада, значит несете ответственность за все его действия». Поэтому зачастую тема химического оружия раскручивается не против официального Дамаска (который давно имеет статус стопроцентного зла), а против его союзников. Впрочем, это не снимает с Башара Асада и его правительства ответственности за произошедшее в случае, если доказательства все-таки будут предоставлены.

Подводить итоги пока рано. Очевидно, что в будущем химическое оружие еще не раз будет использоваться в Сирии. Как показала практика, простые бомбардировки со стороны авиации сирийских правительственных войск, возглавляемой США коалиции, а также российских ВКС, в результате которых гибнут десятки и сотни мирных жителей на территории Сирии, не вызывают особого возмущения «мирового сообщества».

Серьезные последствия можно ожидать только в том случае, если кто-то использует оружие массового поражения, в данном случае — химическое. Один баллон с газом приводит к гибели десятков людей, как и сброшенная на квартал бочковая бомба, но медийный эффект от этого в десятки раз сильнее.

Именно поэтому атаки с применением химического оружия проводились на протяжении всей войны в Сирии для получения тактического преимущества или же «проводились» для достижения необходимого эффекта в виде заголовков в мировых медиа о зверствах противоположной стороны конфликта. В этом свете показательно, что инициаторов химических атак в большинстве описанных случаев установить так и не удалось. И вряд ли удастся.