В Думе найдено еще одно доказательство изготовления химоружия боевиками

Новые кадры из города Дума , который уже окончательно перешел под контроль законного правительства Сирии . Кварталы продолжают обследовать военные и вот очередная находка. Десятки мешков с маркировкой — гексамин. Белое вещество, похожее на крупную соль, в малых дозах используется как антисептик. Но в умелых руках эти гранулы превращаются в оружие, передает "ТВ Центр"

Александр Родионов. "Проведено дополнительное обследование обнаруженной в городе Дума химической лаборатории боевиков. Выявлено большое количество веществ гексамин, который может быть использован как для производства взрывчатых веществ, так и для синтеза отравляющего вещества типа зарин", — сообщил специалист войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России

Минобороны России уже неоднократно предоставляли доказательства того, что боевики производят химическое оружие. Накануне тоже в городе Дума была, например, обнаружена канистра с хлором. Впрочем, в Госдепартаменте США пытаются убедить мир, что именно правительственные войска отравляют боевыми химикатами, свой собственный народ. Комментируя последние новости из Сирии, Вашингтон прямо обвинил Россию и Сирию в попытке скрыть следы химической атаки, которая якобы произошла в Восточной Гуте. По утверждению Госдепа, экспертов ОЗХО намеренно задерживают в Дамаске , пока в самой Думе идут мероприятия по дезинфекции. Сергей Лавров на эти домыслы ответил.

"Факты на стол и мы сможем как-то внятно разговаривать, как профессиональные люди. А если все это будет голословно, то подобного рода утверждения войдут, в конечном счете, в сборник под названием «хайли лайкли». И на этом все дело закончится. Мы свои доказательства предъявили, неоднократно, на основе фактов. С иллюстрациями, с картинками, с интервью конкретных людей", — заявил министр иностранных дел России.

В России уже неоднократно заявляли, что химатака в Думе — фальшивка, сфабрикованная организацией «Белые каски». Кадры, на которых людям оказывают помощь, постановка. Сначала это подтверждали врачи из местной больницы, а затем все подробности инцидента рассказал мальчик Хасан Диаб. Провокаторы намеренно создали панику криками о химической атаке. А затем начали обливать водой сбитых с толку людей и снимать это на видео. И Хасан, и его родители, как видно, не пострадали, нет признаков химического отравления, нет ожогов. Они сами в недоумении и теперь рассказывают журналистам правду о тех событиях. Но пока эксперты ОЗХО встречаться с ними отказываются. В Госдепе США и на это есть свой ответ.

"На некоторых людей, похоже, оказывалось давление со стороны правительства, чтобы те изменили свои показания о том, что на самом деле произошло той ночью. У нас есть сообщения от заслуживающих доверия людей на месте событий, которые заявляют о том, что Россия и Сирия оказывали на них давление, принуждая их изменить свои показания, чтобы не создавалось ощущения, что Россия и Сирия несут ответственность за эти атаки. Мы определённо знаем, что Сирия ответственна за эти атаки", — отметила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт

И снова никаких доказательств — только слова неких анонимов, которым Госдеп доверяет. И подобных обвинений оказалось достаточно, чтобы нанести ракетный удар по Сирии. За последние недели температура международных отношений заметно накалилась. И все это срывает попытки наладить процесс политического диалога между оппозицией и сирийским правительством.

Великобританию и "Три упомянутые страны 14 апреля бомбили не только выдуманные химические объекты в Сирии, они бомбили и переговоры в Женеве. Мы выразили серьезную озабоченность тем, что оппозиционеры, которые представляют так называемую национальную коалицию сирийских коалиционных и оппозиционных сил, призвали Соединенные Штаты Францию продолжить военные действия агрессивного характера и распространить военную операцию на всю территорию Сирии. Это абсолютно неприемлемое заявление", — указал Лавров.

Эти слова Сергей Лавров произнёс после переговоров со спецпосланником генсека ООН по Сирии. В Москве Стаффан де Мистура встречался с главами Министерства иностранных дел и Министерства обороны.

"Я был очень рад услышать и от министра Лаврова, и от министра Шойгу, что, несмотря на события прошлой недели, Россия полностью привержена поддержанию политического процесса. Мы должны развивать работу в Сочи , постоянную работу Астанинского формата, а так же возобновление Женевского процесса. Что касается миссии ОЗХО, секретариат ООН настаивает на том, чтобы они сделали то, что должны сделать. Чтобы мы скорее смогли перевернуть эту страницу предполагаемой химической атаки", — указал Де Мистура.

Первая попытка экспертов ОЗХО выехать в Думу была сорвана из-за обстрела. Нельзя исключать, что боевики, которых Запад именует вооруженной оппозицией — будут мешать и дальше. Но по утверждению Сергея Лаврова — Россия добивается того, чтобы специалисты Организации по запрещению химического оружия выполнили свою миссию.