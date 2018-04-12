Рябков: надо форсировать отправку миссии ОЗХО в Сирию, а не играть «военными мускулами»

ТАСС: последние новости

Меркель: есть "много подтверждений" тому, что Дамаск стоит за химатакой в Восточной Гуте

В Париже не стали комментировать сообщения Трампа о подготовке ударов по Сирии

Эксперты ОЗХО отправятся в сирийскую Думу для проверки сообщений о химатаке