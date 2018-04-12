Рябков: надо форсировать отправку миссии ОЗХО в Сирию, а не играть «военными мускулами» 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Нужно форсировать процесс направления миссии ОЗХО в Сирию, а не играть «военными мускулами». Об этом заявил в четверг в эксклюзивном комментарии ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы настаиваем, что те, кому не терпится продемонстрировать «военные мускулы», должны в очередной раз взглянуть на ситуацию с точки зрения того, какие действия на сегодня императивны, — подчеркнул он. — А эти действия включают скорейшее направление в пригород Дамаска экспертов ОЗХО. Соответствующее движение в этом направлении началось, но оно достаточно медленное. Мы считаем, что этот процесс надо форсировать".