Уберите уже наконец Асада

После прицельной ликвидации сирийского президента Башару Асаду другим диктаторам идти по его стопам станет неповадно.

8 апреля, узнав о том, что сирийский режим предположительно провел химическую атаку против гражданских лиц, президент Трамп твитнул, что президент Башар Асад «дорого за это заплатит». Когда сирийское правительство в последний раз использовало химическое оружие столь же беспардонно, Трамп потребовал обрушить шквал крылатых ракет на военную базу, откуда атака была проведена. Недавний же инцидент, по мнению аналитиков, показывает, что такого рода возмездие не только не отвратило Асада от использования химического оружия, но и не ослабило его давления на сирийскую оппозицию — и потому новый ракетный обстрел вряд ли может принести какую-либо пользу.

Учитывая, что Россия готова защищать его любой ценой, сколь бы то ни было серьезные последствия со стороны ООН Асаду не грозят. «Какой смысл даже пытаться их стыдить?— риторически спросила посол США при ООН Никки Хейли (Nikki Haley) — правительствам вроде российского от фотографий мертвых детей ни тепло ни холодно».

Что же еще может предпринять Трамп? Нежелание бывшего президента Барака Обамы (Barack Obama) категорически пресечь всякое использование химического оружия подорвало его репутацию и убедило Асада и его русских покровителей, что отныне они могут убивать совершенно безнаказанно. Если Трамп всерьез намерен положить конец химическим атакам, на чисто символические залпы крылатыми ракетами ему полагаться не стоит. Эту тактику он уже испробовал в прошлом году, и ни к какому эффекту она, считай, не привела. Кстати говоря, ее же придерживался и Билл Клинтон (Bill Clinton) после нападения «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России — прим. ред.) на американские посольства в Кении Танзании в 1998 году. Однако полуночные залпы по территории Афганистана ничуть не отвадили «Аль-Каиду» и ее покровителей из Талибана (террористическая организация, запрещена в России — прим. ред.) от террористических действий и не остановили атаку 11 сентября.

Прицельная же ликвидация Асада может стать последним сдерживающим фактором для диктаторов, собирающихся пойти по его стопам. Вообще-то покушения на мировых лидеров не запрещены. Да, президент Джеральд Форд (Gerald Ford) издал указ №11905, провозглашавший, что «ни один сотрудник правительства США не имеет права участвовать в политическом покушении или его организации» — но эта формулировка вряд ли касается военных действий против главнокомандующего армии противника. Хотя администрация Абрахама Линкольна (Abraham Lincoln) в 1863 году и запретила солдатам армии Севера организацию любых покушений, в международных договорах, к которым США присоединились позднее (Гаагская конвенция 1907 года и Женевская конвенция 1949 года), о политических убийствах тактично умалчивается.

В любом случае, Асада можно смело считать мишенью, и тому есть немало прецедентов. В 2010 году правительство Ирака казнило Али Хасана Абд аль-Маджида аль-Тикрити (Ali Hassan Abd al-Majid al-Tikriti), более известного по кличке «Химический Али», за причастность к использованию химического оружия против курдов. Кроме того, США вовсю поддерживали суд над иракским диктатором Саддамом Хуссейном за его многочисленные злодеяния против мирных граждан.

Почему бы не взяться за те же крылатые ракеты? Раз Асад ведет Сирию к полному краху, нет никаких причин беречь его нарочито-роскошный дворец на вершине горы близ Дамаска . А поскольку Москва предостерегала США от ответных действий в Сирии, ликвидация Асада с поля боя раз и навсегда не оставит Москве иного выбора, кроме как начать серьезные переговоры о его преемнике. К тому же в будущем Кремль хорошенько подумает, прежде чем позволять своим ставленникам нарушать правила войны столь же вопиюще.

Конечно, решения о ликвидации главы иностранного государства так просто не принимаются. Критики скажут вам, что таким образом мы даем нашим врагам право покушаться и на американских лидеров. Но давайте без нравственного релятивизма: США — это вам не Сирия.

Вообще-то наши враги уже вовсю замышляют покушения на американское руководство и других мировых лидеров. Во время холодной войны Советы были причастны к попытке покушения на папу римского Иоанна Павла II. А когда было доказано, что Хуссейн замышлял покушение на Джорджа Буша-старшего (George H. W. Bush), президент Билл Клинтон отдал приказ бомбить Ирак. А вот Иран в 2010 году планировал ликвидировать посла Саудовской Аравии в США, взорвав автомобильную бомбу на Капитолийском холме, где кроме того всегда собирается множество сенаторов.

Еще один контраргумент такой: Асад — конечно, мерзавец, но где гарантия, что ему на смену не придет мерзавец еще больший? Эти рассуждения надо было смело выбросить в корзину после того, как мерзавец нынешний повадился травить женщин и детей зарином. С другой стороны, правда и то, что сирийская оппозиция, за исключением сирийских курдов, глубоко радикализована и давно вышла за все мыслимые рамки умеренности. Ни к какому сотрудничеству они не способны и потому вряд ли захватят всю полноту власти в стране. Поэтому есть вероятность, что бразды правления подберут члены клана Асада — и это позволит всем сторонам конфликта сохранить лицо, обсуждая состав временного правительства.

Одного Асада крылатая ракета, может, и ликвидирует, но мира в стране не наведет. И все же это даст сирийцам надежду на будущее, а другим мировым лидерам докажет, что если используешь оружие массового поражения, с неприкосновенностью можно попрощаться.