Сирийский гамбит: Трамп и Эрдоган реализуют собственные интересы через нестабильность глобальной политики

Турция продолжает играть свою игру

Пресс-служба Белого дома сообщила о телефонном разговоре президента США и его турецкого коллеги, причем главной темой данного разговора стал текущий кризис в Сирии, а также совместные действия этих формальных союзников по военному блоку НАТО

Отметим, что подобные переговоры между Трампом и Эрдоганом являются настораживающими для России , поскольку у нас есть пакет соглашений с Турцией по сирийскому мирному урегулированию вместе с восприятием данной страны, как партнера, который не очень тщательно подходит к исполнению собственных обязательств. Тем более, в текущей крайне сложной геополитической ситуации.

Например, вчера была информация о том, что Турция не собирается передавать Сирии город Африн до тех пор, пока президентом этой страны является Башар аль-Асад , хотя все эти моменты были обговорены и, видимо, являлись частью общего пакета соглашений.

Все это свидетельствует о том, что Турция пытается извлечь дивиденды из текущего кризиса в Сирии, когда на Москву Дамаск беспрецедентно давит Вашингтон, а также американские союзники по военному блоку НАТО. Нельзя сомневаться в том, что подобное развитие ситуации породило в Турции мысли о том, что есть возможность пересмотреть какие-то положения соглашений с Россией.

Турция может пересмотреть свою внешнюю политику

Кроме того, в свете резкого ухудшения отношений России и США не нужно забывать про то, что у Турции после событий лета 2016 года, когда в этой стране произошла попытка военного переворота, отсутствует понимание с Вашингтоном.

Для Турции — это значительная проблема, которую они пытаются, но пока не могут исправить — достаточно вспомнить лихорадочные звонки Эрдогана Трампу после того, как тот победил на американских президентских выборах. Соответственно, не стоит сомневаться, что в случае адекватного предложения от Вашингтона Анкара сможет быстро «скорректировать» свою политику по Москве.

Ведущий научный сотрудник Центра азиатских исследований ВШЭ Алексей Образцов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что турецкая концепция внешней политики вполне допускает пересмотр ранее подписанных соглашений.

«Соответственно, нам нужно иметь в виду, что пересмотр ранее подписанных соглашений не является для Турции нонсенсом и даже чем-то предрассудительным», — констатирует Образцов.

Американцам не нравится сближение России и Турции

Впрочем, это характерно не только для Турции, но и для всей глобальной политики, что, кстати говоря, является одной из главных целей последней кампании президента США Дональда Трампа в Сирии. Американцы явно хотят дестабилизировать ситуацию в этой стране и снизить возросший внешнеполитический престиж России, на котором и базируется процесс мирного урегулирования.

При этом, текущие соглашения между Москвой и Анкарой, начиная с процесса мирного урегулирования в Сирии, заканчивая пакетом торгово-экономических соглашений в виде строительства АЭС «Аккую» и поставок комплексов С-400, чрезвычайно нервируют Соединенные Штаты. Поэтому факт данных переговоров не является удивительным и вполне отвечает текущему тренду американской внешней политики.

«К тому же, в любом международном договоре есть такие положения, которые позволяют трактовать его неоднозначно, и Турция, естественно, воспринимает текущую ситуацию в Сирии, как шанс для подобных спекуляций», — резюмирует Образцов.

Как замечает эксперт, Турция умеет прекрасно пользоваться подобными моментами, что мы и видели на примере соглашения по атомной станции «Аккую», а также по газопроводу «Турецкий» поток, поэтому для Анкары резкая смена позиций является обычной ситуацией.

Линия Турции ничем не отличается от политики других стран

«Также подобная линия Трампа вызывает брожения и у других союзников США. Достаточно посмотреть на Великобританию , которая сначала заявила, что ее части на Кипре приведены в полную боевую готовность, затем высказалась в том духе, что оснований для военного удара по Сирии недостаточно, а потом фактически дезавуировала это свое заявление», — заключает Образцов.

По мнению Алексея Васильевича, эта невразумительная линия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорит нам о том, что такая моментальная смена внешнеполитической позиции по нынешним временам — это обычное дело. И в этой связи, нам не стоит ожидать от Эрдогана и Турции чрезмерной стойкости в выполнении собственных обязательств по соглашениям в Сирии.

Турки, конечно, не будут саботировать весь этот процесс просто так, но в случае резкой смены обстановки и получения выгодного предложения от Соединенных Штатов выбор Турции является очевидным, и с такой перспективой нам необходимо считаться.

«Более того, не нужно забывать про общий вакуум в правилах современной международной политики, поскольку текущая система безопасности в мире выстроилась очень давно и на сегодня серьезно устарела», — констатирует Образцов.

Со дня Ялты и Потсдама , когда были выработаны эти правила, прошло уже больше 70 лет, в результате чего, какие-то положения просто не работают, а какие-то банально устарели, что и создает возможность для проведения подобной неоднозначной политики.

«Соответственно, мы в рамках любых таких вопросов должны делать ссылку на то, что текущая международно-правовая система несколько отстает от реалий современного дня, чем многие и пользуются», — резюмирует Образцов.