Ещё
Два американских самолета разведки приземлились на Крите
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два американских самолета разведки приземлились на Крите 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По некоторым сведениям, самолеты моделей MC-12S EMARSS и MC-12W Liberty прибыли на аэродром в Ираклионе. Данные машины использовались во время крупных авиационных операций в Афганистане и Ираке, а также выполняли задачи меньшего масштаба в Африке и в Латинской Америке. Напомним, что на Крите расположена крупная американская военная база в Суде.
Ранее международная пресса также написала о готовности Лондона применить базирующиеся на Кипре британские самолеты для возможного удара по Сирии. «У нас есть самолеты на Акротири (база ВВС Великобритании на Кипре — прим. „РГ“). Мы готовы», — подчеркнул в разговоре с корреспондентом газеты Times неназванный представитель британского правительства.
Ситуация вокруг Сирии продолжает оставаться напряженной. Некоторые аналитики отмечают, что операция стран Запада против САР может быть отложена на неопределенный период, но не отменена.
Российская Газета: последние новости
В сирийской Думе заработала военная полиция ВС РФ РФ призвала направить экспертов ОЗХО для расследования инцидента в Сирии Генсек ООН и "пятерка" постоянных членов СБ обсудили Сирию
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода133
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»36
Экс-президент США дал разумный совет Трампу211
Рубль начал утро с очередного падения103
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая180
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
02:18
Суд допросит Сечина по делу Улюкаева
Происшествия Компании
02:04
Бывшая жена может вернуться к Краско
Шоу-бизнес
00:59
Пынзарь открывает бизнес в Турции
Шоу-бизнес
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
00:24
«Тотальный диктант» пройдет на четырех вокзалах
Новости Москвы
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение