Два американских самолета разведки приземлились на Крите

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По некоторым сведениям, самолеты моделей MC-12S EMARSS и MC-12W Liberty прибыли на аэродром в Ираклионе. Данные машины использовались во время крупных авиационных операций в Афганистане Ираке , а также выполняли задачи меньшего масштаба в Африке и в Латинской Америке. Напомним, что на Крите расположена крупная американская военная база в Суде.

Ранее международная пресса также написала о готовности Лондона применить базирующиеся на Кипре британские самолеты для возможного удара по Сирии . «У нас есть самолеты на Акротири (база ВВС Великобритании на Кипре — прим. „РГ“). Мы готовы», — подчеркнул в разговоре с корреспондентом газеты Times неназванный представитель британского правительства.

Ситуация вокруг Сирии продолжает оставаться напряженной. Некоторые аналитики отмечают, что операция стран Запада против САР может быть отложена на неопределенный период, но не отменена.