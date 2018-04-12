Из Перми начались чартерные рейсы в Турцию

В пермском аэропорту открылась чартерная программа в Турцию . В этом году пермяки смогут улететь в Анталию и Даламан

Первый рейс в Турцию состоялся накануне. 187 пассажира вылетели из аэропорта «Пермь» в Анталью рейсом авиакомпания «АЗУР Эйр» совместно с туроператором Anex Tour. Самолет был заполнен пассажирами почти полностью.

— Пассажиры, предпочитающие самостоятельные путешествия, смогут приобрести авиабилеты из Перми в Анталью от авиакомпаний AtlasGlobal, Onur Air и « Уральские авиалинии », — сообщили в пермском аэропорте.

По данным расписания, полетная программа в Турцию рассчитана до 25 октября. Рейсы будут выполняться почти каждый день.

В прошлом году пассажиропоток турецкого направления из Перми составил 134,5 тысячи человек.

Ранее стало известно, что из Перми возобновятся рейсы в Душанбе.