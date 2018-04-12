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Из Перми начались чартерные рейсы в Турцию
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Из Перми начались чартерные рейсы в Турцию 

59.ru 11 минут назад
Фото: 59.ru
В пермском аэропорту открылась чартерная программа в Турцию. В этом году пермяки смогут улететь в Анталию и Даламан.
Первый рейс в Турцию состоялся накануне. 187 пассажира вылетели из аэропорта «Пермь» в Анталью рейсом авиакомпания «АЗУР Эйр» совместно с туроператором Anex Tour. Самолет был заполнен пассажирами почти полностью.
— Пассажиры, предпочитающие самостоятельные путешествия, смогут приобрести авиабилеты из Перми в Анталью от авиакомпаний AtlasGlobal, Onur Air и «Уральские авиалинии», — сообщили в пермском аэропорте.
По данным расписания, полетная программа в Турцию рассчитана до 25 октября. Рейсы будут выполняться почти каждый день.
В прошлом году пассажиропоток турецкого направления из Перми составил 134,5 тысячи человек.
Ранее стало известно, что из Перми возобновятся рейсы в Душанбе.
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